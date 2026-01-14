Arabia Saudí pierde la cabeza por Leo Messi y le ofrece ¡un cheque en blanco!

El fútbol saudí persiste en su objetivo de agrupar a las grandes estrellas del balompié bajo el paraguas de su liga. Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar o Mané son algunos ejemplos de futbolistas de renombre que juegan o lo han hecho recientemente en la Saudi Pro League. Un jugador contemporáneo a los mencionados, y al que persigue Arabia Saudí desde hace tiempo, es Leo Messi. Anmar Al Haili, presidente del Al-Ittihad, ha reconocido que está dispuesto a poner un cheque en blanco en la mesa del argentino para cerrar su fichaje.

El interés del Al-Ittihad en Leo Messi no es nuevo. Su máximo mandatario ha recordado que ya intentó, sin éxito, convencer al ’10’ cuando expiró su contrato con el PSG en 2023. Los motivos familiares hicieron que el campeón del mundo se decantara por la oferta del Inter Miami. «Cuando terminó su contrato con París le ofrecí 1.400 millones de euros y 88 millones anuales, pero rechazó la oferta sin siquiera escucharla porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto, y la puerta del Al-Ittihad siempre estará abierta para él cuando quiera venir», ha confesado Anmar Al Haili.

El Al-Ittihad es uno de los clubes más destacados del fútbol árabe. El equipo afincado en Yeda juega sus partidos como local en el King Adbullah Sports City Stadium, sede de la última Supercopa de España. La gran figura del Al-Ittihad es Karim Benzema, al que acompañan nombres de sobra conocidos en el panorama europeo como Fabinho, N’Golo Kanté y Moussa Diaby. El potencial de su plantilla les llevó a levantar el último título liguero, aunque en la presente temporada marchen en sexta posición tras 13 jornadas. El presidente del club está dispuesto a romper la banca para convencer, esta vez sí, a Leo Messi: «Le daría un cheque en blanco donde podría firmar la cantidad que quisiera, junto con un contrato por la duración que elija, incluso vitalicio».

El dinero nunca ha sido un problema para el fútbol árabe, y así lo reflejan las palabras de Anmar Al Haili sobre sus intenciones de fichar al futbolista argentino. «Tener a Messi en Arabia Saudí, vistiendo nuestra camiseta, no significa nada para mí a nivel económico. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara, porque tendríamos al mejor jugador de la historia del fútbol con nosotros», ha desvelado el presidente del Al-Ittihad en recientes declaraciones que recoge TNT Sports.

¿Cuándo acaba el contrato de Leo Messi en Miami?

En estos momentos, un posible movimiento de Leo Messi hacia el fútbol saudí no parece cercano. El futbolista argentino de 38 años renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028. Messi terminaría su vinculación contractual con el club de la MLS con 41 años de edad. En ese momento será libre de negociar con cualquier club e incluso pensar en la retirada. Por tanto, los intentos del Al-Ittihad de hacerse con los servicios del ’10’ podrían producirse mediante un traspaso con el Inter Miami.