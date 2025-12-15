Reguilón sale del ostracismo y ficha por el Inter Miami: Messi ya tiene a su nuevo ‘socio’

Encuentra Reguilón la salida al laberinto en el que llevaba prácticamente un año imbuido. Apenas tres partidos figuran en su hoja de ruta de este 2025 con la camiseta del Tottenham, su último equipo antes de unirse como agente libre a Inter Miami. El lateral, ex jugador del Real Madrid, Sevilla, Tottenham, Atlético y Manchester United, entre otros, ha firmado dos temporadas y media con el reciente campeón de la MLS Cup.

El lateral izquierdo, que cumple 29 años este martes, recibe el testigo dejado por Jordi Alba tras haberse retirado. Messi encuentra así a su nuevo socio. «Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae. Venir aquí a seguir ganando y compitiendo. Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí», explicó Reguilón.

El Inter Miami se proclamó campeón de la MLS Cup por primera vez en su corta historia el pasado 6 de diciembre. La final ante los Vancouver Whitecaps fue el último partido de Alba y Sergio Busquets, que pusieron fin a sus carreras profesionales con una victoria. Además del fichaje de Reguilón, el Inter Miami negocia actualmente la renovación del delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato con el club expiraba al término de esta temporada.

Reguilón llega a un Inter Miami campeón

El español llega al vigente campeón del torneo. Leo Messi ha hecho historia al conquistar la primera MLS Cup para Inter Miami. Otro título más en el amplísimo palmarés del astro argentino tras superar a Vancouver en la gran final. Un partido que también pasará a la historia porque fue el último para Sergio Busquets y Jordi Alba. Los dos jugadores españoles se retiran y dicen adiós al fútbol con este histórico título. Dos años después de su aterrizaje en la MLS y de acumular decepciones, Leo Messi dio este sábado al Inter Miami su primera liga al ganar por 3-1 al Vancouver, en el que fue el adiós al fútbol profesional de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.