Aouate vuelve a atacar a Benzema: «Creo que está cercano a los Hermanos Musulmanes»

Dudu Aouate ha vuelto a cargar contra Karim Benzema después de su rifirrafe en redes sociales. El ex guardameta israelí atacó al ex del Real Madrid por su presunta relación con los Hermanos Musulmanes, una organización considerada como terrorista en Francia, después de que el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin acusara al delantero de tener «vínculos» con este grupo terrorista.

«Benzema es musulmán, por eso no hay problema. El problema es que Benzema durante años, por imágenes, está cercano, no sé si está a favor o no, a los Hermanos Musulmanes. Tendrán que investigarlo, yo no soy policía. Yo lo que digo de Benzema es que cuando tú no niegas una cosa así, independientemente de la ideología que tienes, no sé a quién creer. Que lo investiguen y si es así que pague por esto», comentó Aouate.

Todo comenzó cuando el ahora futbolista del Al-Ittihad puso un mensaje en sus redes sociales donde dijo: «Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños». Aouate respondió al tuit de Benzema insultándole en hasta cinco idiomas.

El ex de Racing de Santander, Deportivo de La Coruña o Mallorca se reafirmó en una entrevista en El Partidazo de Cope y justificó su respuesta: «De un día para otro en Israel masacraron niños, bebés, mujeres… Si una persona humana, puede ser Benzema o cualquiera, no condena rotundamente no es un hijo de puta, es más. Lo que han hecho aquí es algo terrible».

El abogado del jugador, Hugues Vigier, salió al paso de las acusaciones del Gobierno de Francia para desmentirlas. «¡Esto es falso! Karim Benzema nunca ha tenido la menor relación con esta organización», aseguró en declaraciones a los medios franceses. Pero el representante legal del atacante galo no se quedó ahí y fue más allá, anunció que emprenderán acciones legales contra el ministro.

«Estamos estudiando acciones legales contra este ministro en virtud, por ejemplo, de la ley sobre la manipulación de la información tan apreciada por nuestro gobierno… y de difamación o incluso de insulto público, porque este vínculo inexistente con los Hermanos Musulmanes, que según él es bien conocido, se presenta evidentemente como despectivo. Es inaceptable que quienes gobiernan crean que se les permite hacer cualquier cosa por conveniencia», afirmó.

Aouate, dispuesto a ir al frente

Los insultos a Benzema provocaron que el ex portero, que jugó muchos años en la Liga, recibiera numerosas amenazas a través de sus redes sociales. «En Twitter, Instagram… he recibido muchas amenazas pero paso. Me da tristeza porque hay gente que está a favor de esto», lamentó Aouate al ser preguntado por dichas amenazas.

Pese a las amenazas e insultos, el guardameta reconoció que estaría dispuesto a ponerse en la primera línea de batalla para ayudar a Israel en su guerra contra Hamás, e incluso aseguró que ha llamado para ofrecerse: «Claro que estaría dispuesto a ir al frente. He llamado para ofrecerme, pero hay mucha gente por delante».