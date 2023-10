Aouate responde a Benzema tras mandar un mensaje de apoyo a Gaza: «Eres un hijo de… «

La guerra entre Israel y Palestina traspasa fronteras y también se ha trasladado al fútbol. Dudu Aouate, ex portero de Racing, Deportivo o Mallorca entre otros, ha insultado a Benzema después de que el ex del Real Madrid encendiera las redes sociales con un mensaje en apoyo a Palestina.

Todo ocurrió después de que en la tarde del domingo Karim Benzema se pronunciara en las redes sociales para mandar un mensaje al pueblo de Gaza y Palestina. El ex del Real Madrid, y que ahora milita en el Al Ittihad de Arabia Saudí, quiso dejar claro que los habitantes de Gaza son «víctimas de injustos bombardeos».

«Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños», escribió Karim Benzema en un mensaje que desató una gran polémica a través de las redes sociales.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Aouate reponde a Benzema

El mensaje de Karim Benzema se encontró con la respuesta de un Dudú Aouate que quiso responder al ex del Real Madrid hasta en cinco idiomas. El ex portero del Racing, Deportivo de la Coruña y Mallorca, que es de origen israelí, dejó muy clara su posición con un claro mensaje. «Eres un hijo de puta», escribió el ex portero a través de su perfil oficial de las redes sociales.

אתה בן זונה גדול ! Tu es un gros fils de pute ! You are a big son of a bitch! أنت ابن كبير للعاهرة! Eres un hijo de puta 🇮🇱🇺🇸 https://t.co/eDnOMFrlH4 — DuduAouate🇮🇱 (@RealDuduA) October 15, 2023

Estos mensajes han tenido una gran repercusión en las redes sociales y más por la difícil situación de guerra que se vive en estos momentos después del ataque terrorista de Hamás a Israel que ha desembocado en un conflicto que parece que va para largo. El mundo del deporte parece que no se está quedando exento de la guerra.