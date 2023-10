Dudú Aouate: «Es imposible dejar de temblar tras ver lo sucedido»

Dudú Aouate, ex-portero del Deportivo y del Real Mallorca, asiste desde Tel Aviv al «infierno» que se está viviendo en Israel tras los atentados terroristas de Hamás que han provocado una declaración de guerra por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu. Aouate asegura que su país está «dolido, pero más unido que nunca», afirma con respecto al conflicto palestino que «hay que poner los medios necesarios para que esto termine de una vez por todas» y pide, ante todo, «recuperar cuanto antes a nuestros rehenes». «Se han sobrepasado todos los límites. Esto va mucho más allá».

«Yo me encuentro en Tel Aviv. Gracias a Dios mi familia se encuentra bien. Ellos están en el Norte, en Nazaret, donde todo está tranquilo, pero desgraciadamente tenemos muchos amigos que están sufriendo mucho. Esto es un desastre», explica el ex-guardameta, actualmente intermediario y comentarista de la TV israelí. «Es imposible no estar temblando todo el día cuando lo ves. En la época actual, con nuestro nivel de seguridad, ha sido un error imperdonable que no hayamos podido proteger a nuestros ciudadanos. Estamos viviendo una situación de caos en la que Hamás ha ido más allá de una guerra convencional matando o secuestrando a mujeres, niños y ancianos. En ningún país se puede consentir esto».

Aouate asegura que la responsabilidad única es de Hamás y afirma que «nosotros no hemos empezado nada. Israel no quiere guerra y esto además no es una guerra, es un acto terrorista. Han aprovechado una de las fiestas más importante de nuestra religión, el Sucot, para iniciar un ataque salvaje dirigido a civiles. Las imágenes que estamos viviendo son terribles, no tengo palabras».