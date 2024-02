Ya sabemos lo que cuesta meterle un dedo en el culo a un futbolista de Primera División en pleno partido. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte ha impuesto una multa de 6.000 euros y prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año al aficionado menor de edad que cometió esta execrable agresión sobre Lucas Ocampos en Vallecas el pasado 5 de febrero, durante el encuentro en el Rayo Vallecano y el Sevilla.

«Este grave hecho contra la integridad del futbolista del equipo visitante provocó la interrupción del encuentro durante varios minutos. Tras lo ocurrido, el espectador y sus acompañantes mostraron una actitud jocosa y desafiante ante las protestas del jugador. Como consecuencia de estos hechos, tanto el Rayo Vallecano como el Sevilla FC publicaron sendos comunicados oficiales condenando la agresión. Además, la Liga anunció la interposición de una denuncia contra el autor de esta agresión ante la Fiscalía de Menores», explicó Antiviolencia en su dictamen.

Ocampos, tras sufrir la mencionada agresión, se quedó mirando a la grada con cara de incredulidad. El árbitro del encuentro, Hernández Maeso, alertó de lo sucedido al delegado de campo del Rayo y mandó reanudar con absoluta normalidad. El Sevilla se olvidó de esta escatológica anécdota y consiguió marcharse ganando al descanso por 1-2 con doblete de En-Nesyri.

Las caras del resto de aficionados eran para verlas. El futbolista no se lo creía y este momento nunca visto rápidamente se hizo viral en las redes sociales. El enfado del argentino era notable y el árbitro estaba prácticamente obligado a advertir que eso no volviese a ocurrir. El propio Ocampos tuvo después en sus botas el gol de la sentencia, pero su disparo dio en el palo y mantuvo al Rayo con vida.

El propio jugador argentino comentó lo ocurrido una vez finalizado el partido. «Las imágenes se vieron. Ojalá que la Liga lo tome con seriedad como toma el racismo y esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así porque siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto y ojalá que no pase en otros ámbitos. Si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les pase y que un tonto como este no manche a la afición», detalló.

Su entrenador, Quique Sánchez Flores, también quiso dar su opinión. «No lo he visto pero qué está pasando con la gente que entra en los estadios, hay que darle una vuelta a esto, me preocupan los comportamientos tan extraños en los estadios. Hacemos muchas cosas bien, pero con la seguridad hay muchas cosas que revisar. Yo creo que no vale todo y entre otras cosas es tener a gente tan cerca de los jugadores», valoró.