Ansu Fati se mostró feliz en el acto de renovación de su contrato con el Barcelona. La joven estrella amplia su vínculo con el conjunto culé hasta el próximo año 2027 con una cláusula de 1.000 millones. El atacante aseguró que ha tenido más ofertas, pero que su ilusión siempre fue jugar en el Barcelona.

Agradecimiento al club

«Buenos días, primero de todo agradecer al club y al presi confiar en mí y dejarme seguir unos años más. Ha sido mi sueño seguir creciendo aquí y por suerte lo puedo seguir haciendo y estoy muy agradecido con ello. Quiero crecer como jugador y persona y de nuevo gracias por confiar en mí».

Presente y futuro

«Aun no he hecho nada, tengo que seguir trabajando y marcar mi camino y ojalá algún día hacer una carrera como la suya».

Lesión de rodilla

«La verdad que la rodilla es algo que he olvidado. Noto más otra cosa como el cansancio en las piernas que lo de la rodilla. Estoy muy contento porque no tengo ninguna molestia y ojalá siga así».

¿Presión?

«Estoy muy tranquilo, con la ayuda de mi familia y de la gente del club me transmiten esa tranquilidad y así debo estar. Me siento muy querido y es lo que más valoro. Para mí no es una presión, sino una motivación que te hace seguir todos los días e ir mejorando».

Más ofertas

«Como digo, desde el primer día le dije a Jorge. Mi primera opción era quedarme y él lo entendió a la perfección. Hemos podido llegar a un acuerdo y estoy feliz de que el club haya confiado en mí. Puede ser que haya tenido ofertas de fuera, pero lo he tenido claro».

Número ’10’

«Es una pregunta que me hace mucha gente. Siempre digo lo mismo, estoy agradecido al club y a los capitanes por confiar en mí. Podría haberlo llevado otro, pero me ha tocado el número. Estoy agradecido por ofrecérmelo. Estaba dispuesto porque al final estoy en el Barça y debes estar preparado para todo. No es ninguna presión, sino una motivación más. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo, debo seguir mi propio camino».

Margen de mejora

«Creo que aún me queda mucho margen de mejora. Escuchar a la gente que te quiere ayudar, a la gente del club. Me gustaría mejorar todo, para mí no he hecho nada y estoy empezando. Muchos aspectos de mi juego, potenciar lo que tengo aún más y solo lo conseguiré con trabajo diario».

Clásico

«Confío en el equipo y es verdad que tenemos que mejorar, como siempre. Vamos a salir a competir como siempre; en un clásico no hay favoritos y saldremos a competir. Jugamos en casa que es un factor a favor e intentaremos llevarnos la victoria».

El futuro del club

«Todos los que estamos en el club vamos a trabajar para que en unos años estemos lo más arriba posible. Creo que es el trabajo de todos, no tanto mío. El staff, presidente, jugadores. Al final es ir viviendo el día a día y en el futuro nunca se sabe, pero sí que si trabajas día a día puede que sea mejor».

Afición

«Para nosotros la afición lo es todo. Nuestra gran motivación es jugar para los aficionados, que el campo esté lleno es un extra de motivación. A todos los jugadores lo que nos gusta es eso, sobre todo en casa. Sí que recuerdo muchos clásicos. He visto tantos…El 0-4 en el Bernabéu que metieron Luis y ‘Ney’. He visto muchos y la verdad que estos últimos años nos hemos podido llevar muchos».

Conexión con Depay

«Llevo pocos partidos con Memphis. Nos entendemos muy bien dentro y fuera del campo. Desde el primer día se ha intentado integrar y eso un chico espectacular que siempre piensa en los demás. Él no habla mucho español y mi inglés es así así, en el campo es todo más fácil».

¿Títulos?

«El año pasado no pude jugar la final de Copa por la lesión, pero me sentí como si hubiera jugado. Este año estamos en todas las competiciones y vamos a luchar por todo».

Lesión dura

«No tuve dudas de que iba a volver a jugar. Lo último que iba a perder era eso. Pasé por mala suerte hace años por algo similar. Eso me ayudó a valorar todo y al final el tiempo lo cura todo y estaba muy motivado por volver, que es lo que me gusta. Tarde o temprano lo iba a conseguir».