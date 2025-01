¿Ancelotti, Mourinho o Guardiola? Pedrerol desvela en ‘El Hormiguero’ quién es el mejor entrenador

Josep Pedrerol pasó este lunes por ‘El Hormiguero’ y repasó la actualidad del mundo del fútbol. El presentador de televisión dejó claro quién es para él el mejor entrenador del mundo, señalando a Carlo Ancelotti, y después pidió que no se comparara a Lamine Yamal con Leo Messi.

«Ancelotti para mí es el mejor entrenador del mundo. Y Guardiola es el tercer mejor entrenador del mundo, y el segundo Mourinho», aseguró sin dudarlo el presentador de ‘Jugones’ y ‘El Chiringuito’. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para las famosas hormigas del programa, que realizaron un divertido comentario hacia Pedrerol: «¿Ves como eres del Madrid?».

Sobre Lamine y Messi, Pedrerol cree que no debería haber comparaciones: «Creo que Mbappé es el mejor del mundo y Lamine lo puede ser. Me cabrea mucho que le comparen con Messi. Hay una comparación ya en Barcelona. Tiene 17 años. Con esa edad tienes que divertirte. Messi es incomparable, lo decía Pep Guardiola el otro día».

La llamada de Mourinho a Pablo Motos

Pablo Motos quería entrevistar a alguien del Real Madrid, y llegó un día en el que Mourinho le llamó: “Mourinho me llamó un día y me dijo que quería venir su hija al programa por Justin Bieber. Le dije que aceptaba, que invitaba a su hija, pero a cambio me gustaría entrevistarle”.

El exn técnico del Madrid llegó a aceptar incluso: “Me dijo que de acuerdo. Hacemos una charla previa para hablar antes de los temas y todo sale bien. Pero, 48 horas antes de la entrevista, que iba a ser un jueves, no tuve noticias de él”.

Entonces, en un momento de silencio, Trancas no ha dudado en recordar al rival de ‘El Hormiguero’, a ‘La Revuelta’: “Te lo quitó Broncano”. Un comentario que ha llevado a los presentes a reír a carcajadas.

Continuando con el tema, Motos señaló que finalmente no se llevó a cabo la entrevista, y que, además, le hizo la misma a posteriori: “Luego repitió lo mismo con One Direction. No solo es que Mourinho sea muy listo, sino que yo soy muy tonto”.