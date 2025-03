Ana Peleteiro pasa la factura a TVE tras su oro: «El Mundial lo dais enterito, que no me entere yo»

Ana Peleteiro pasó una factura pendiente a TVE tras su medalla de oro conseguida este viernes en el Europeo de Atletismo en pista cubierta de Apeldoorn (Holanda). La atleta española se proclamó campeona del mundo por segunda vez con un espectacular quinto salto en el que estableció la mejor marca en 14,37 mejor, su récord personal de la temporada. Tras la prueba y su correspondiente y merecida celebración, la de Ribeira mandó un recado a la televisión pública que emite este campeonato.

Peleteiro, todavía con la emoción de haber ganado la final de triple salto, cerró la entrevista precisamente con TVE de la siguiente manera y con el dedo índice levantado: «El Mundial lo dais enterito, que no me entere yo». Sus palabras corresponden a la queja que hizo manifiesta este jueves a través de sus redes sociales, cuando clamó porque la cadena estatal no emitiera en directo su prueba de clasificación del Europeo en la que ella optaba a medalla.

Esta vez, instó a TVE a que este año sí que ofrezcan en directo su participación en el Mundial indoor de Narkin (China). Ana Peleteiro ya vuelve a estar a su mejor nivel y nadie duda de que a dicho campeonato llegará aún mejor tras haber batido en Apeldoorn su marca personal de la temporada con un impresionante salto que le ha dado el oro por encima de la rumana Diana Ion.

«Estoy emocionada, la verdad. Ha sido muy difícil. Cada vez me importaba más porque eran menos ocasiones. Estoy súper contenta», comenzó la atleta española tras su oro. «Sabe a amor y a sacrificio, con eso me quedo», calificó entre lágrimas. «En el Mundial hay más», aseguró, para pasar a las dedicatorias de su medalla.

Ana Peleteiro se reivindica

«Se la dedico a mis padres. Si no estuvieran ahí esto sería inviable y por supuesto que a mi marido y a mi hija porque ahora somos un equipo más que nunca, se ha visto en la pista. Si no llega a ser por ellos no sé qué hubiese sido de mí en este campeonato porque ha sido un mes muy chungo. La Federación lo sabe», reconoció.

Además, explicó por qué no realizó el cuarto salto: «Siempre digo que el Campeonato de Europa es el más complicado porque somos ocho. Son 40 minutos de competición y vamos todas reventadas. Estaba súper convencida de que tenía que hacer el primero o segundo fuerte para posicionarme porque al cuarto iba a estar hecha polvo, siempre me pasa. Le ha pasado a todas, es una competición muy rápida que tienes que saber jugar muy bien tus cartas. He utilizado la veteranía para eso y por eso pude hacer un buen quinto».

«A pesar de que siempre me entierran cada dos por tres soy el ave fénix y me gusta resurgir de las cenizas. Yo estoy en un jardín lleno de flores y aunque me quieran pisar, hundir y acabar conmigo creo que gracias a todo el colchón que me rodea salgo incluso más fuerte que la vez anterior», zanjó reivindicándose la medallista olímpica.