El palo de Ana Peleteiro a la RTVE de Pedro Sánchez: «Hay cosas que nunca entenderé»

Ana Peleteiro ya está compitiendo en el Campeonato de Europa de atletismo, pero la saltadora ha sido noticia este jueves por algo que no es estrictamente deportivo. Concretamente, la atleta gallega ha estallado en sus redes sociales y ha dado un palo a la RTVE de Pedro Sánchez por no emitir en directo su participación en esta competición cuando estaba anunciado que sí se iba a retransmitir por Teledeporte.

«Vengo por aquí a deciros algo súper rápido. Os he puesto que mi clasificación era hoy jueves a las 18:30, pero Teledeporte, una vez más, no conecta con el Campeonato de Europa de atletismo hasta las 21:00 de la noche. Así que si queréis ver mi clasificación, os dejo un link porque hoy no lo vais a poder ver en directo», añadió junto al enlace que redirige directamente a RTVE Play, donde sí se puede ver su prueba.

Ana Peleteiro: «Mi clasificación es hoy jueves a las 18:30, pero Teledeporte, una vez más, no conecta con el Campeonato de Europa de atletismo hasta las 21:00 de la noche. Mañana, si Dios quiere y estoy en la final, sí que creo que lo podréis ver… o eso espero. A lo mejor, no». pic.twitter.com/HuQQdJoSTT — EL NEGOCIO DEL RUNNING (@Asb71atleta) March 6, 2025



«Hay cosas que nunca entenderé, pero bueno… Al menos tenemos un plan B, gratuito y al alcance de todos. Mañana, si Dios quiere y estoy en la final, sí que creo que lo podréis ver… o eso espero. A lo mejor, no», añadió Ana Peleteiro en tono irónico antes de compartir el famoso meme del cantante Drake comparando las emisiones del Europeo y el partido de fútbol femenino que sí va a emitir Teledeporte este jueves.

Y es que su participación iba a ser retransmitida por Teledeporte a partir de las 18:35 horas en un principio, pero parece que finalmente el canal deportivo de RTVE ha escogido emitir el Real Madrid-Barcelona, partido de ida de semifinales de la Copa de la Reina. Obviamente, esa decisión de la televisión pública española no ha gustado nada a la atleta gallega, y no ha dudado en hacer público su enfado.

ANA PELETEIRO se queja en Instagram porque no ponen en directo en TV su participación de hoy en el Campeonato de Europa. 📍 Se puede ver por RTVE Play. pic.twitter.com/DB161ttYef — Deporte Fem (@DeporteFem_com) March 6, 2025