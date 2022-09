Amazon sigue sin emitir La Liga de Segunda pese a la promesa de Tebas

La Liga de Javier Tebas anunció antes de que arrancara la temporada de Segunda División que esta sería la campaña con mayor oferta y pluralidad en cuanto a plataformas para poder disfrutar de la Liga SmartBank. Entre esa amplia oferta se incluyó Amazon Prime Video, una de las que mejor acogida tuvo por la ya amplia oferta de contenido audiovisual que ofrece el gigante americano. Ésta, según la patronal, tendría que haber llegado hace un mes pero aún no hay noticias de los partidos en la plataforma.

Movistar, Telecable, Orange, Vodafone, MásMóvil, Virgin Telco, Yoigo, Euskaltel, R, Guuk… la oferta de operadores con los que los telespectadores podrán disfrutar de la Segunda División del fútbol español y se recalcaba desde La Liga que Prime Video también formaría parte de ellas desde este mes de septiembre. Tras las primeras jornadas de agosto llegó el noveno mes pero sin rastro de los partidos en la plataforma de Amazon.

A 30 de septiembre, con el mes prácticamente consumido, no hay nada que haga pensar que Amazon Prime Video vaya a ofrecer los partidos de Segunda División como se informó inicialmente. La plataforma americana no ha informado al respecto y tampoco la patronal, que sigue silenciosa al respecto. En primevideo.com, en su buscador, no aparece nada relacionado con la categoría de plata, sí una amplia oferta de documentales o docuseries sobre deportes, especialmente el fútbol.

Desde La Liga no se descartó que durante la temporada, con ésta ya comenzada, se pudieran añadir nuevos operadores de IPTV o telcos que ampliaran más aún la oferta presentada inicialmente tras la decisión de cambiar el formato de comercialización, pasando a un régimen de no exclusividad que permitía que estos derechos fueran más plurales con el fin de alcanzar más hogares.

«A partir de septiembre se irán incorporando paulatinamente a las retransmisiones Amazon Prime Video, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo y Guuk, lo que multiplica exponencialmente el acceso de los aficionados a la competición», rezaba el comunicado de La Liga en su momento en lo referente a la plataforma de streaming americana.

Al parecer, la decisión se encontraba en stand by por un motivo comercial de Amazon, aunque no hay ningún tipo de confirmación oficial en este sentido, ni de La Liga ni del propio gigante del streaming. La categoría de plata del fútbol español se encuentra ya en su jornada ocho, sin noticias de nuevos operadores que ofrezcan su contenido.