La crisis energética sigue azotando a toda Europa como consecuencia de la guerra de Ucrania y los Gobiernos europeos siguen buscando fórmulas para reducir el consumo de luz y gas. El fútbol no es ajeno a ello y desde algunas de las grandes ligas del viejo continente ya comienzan a buscar vías para dotar de mayor sostenibilidad al deporte rey. La Serie A y la Ligue 1 están a la vanguardia en este caso y ya buscan planes para adaptar sus partidos con la actual situación energética, a diferencia de La Liga de Javier Tebas.

Desde hace ya casi tres semanas, el Gobierno español impuso limitaciones del consumo energético durante las noches a los negocios y PYMES, algo que no ha afectado lo más mínimo al fútbol, que sigue con luz verde para disputar los encuentros en horarios nocturnos, donde el consumo es mucho mayor. El fútbol no se ha visto alterado por estas limitaciones energéticas y no parece que vaya a vivirlas.

Sin embargo, desde otras competiciones de primer nivel como la italiana o la francesa, ya se toman medidas para adaptarse a la situación. La subida de los costes energéticos ha llevado a la Serie A a anunciar que reducirá la iluminación de sus estadios con el objetivo de limitar el consumo de luz. La patronal transalpina estima que lograrán reducir el gasto en un 25% con respecto a las cuatro primeras jornadas, por lo que pondrán en práctica estas medidas desde la quinta fecha.

La idea es reducir los tiempos de encendido de las luces de los estadios, otorgándoles un máximo de cuatro horas de uso diario. Además, también están explorando soluciones de mayor eficiencia energética, como son los sistemas de iluminación LED, así como paneles fotovoltaicos.

«Tras este primer paso, debemos convertirnos en un ejemplo en un momento de crisis energética; ya que aunque la iluminación sea necesaria para el correcto funcionamiento del fútbol, nuestro objetivo es dirigirnos hacia un modelo de sostenibilidad ambiental y autoproducción de energía», decía Lorenzo Casini, el homólogo de Javier Tebas en la competición italiana, durante la rueda de prensa en la que anunciaban estas medidas.

Jugarán de día en la Ligue 1

En Francia fue la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, la que anunció que se está contemplando la posibilidad de prohibir los eventos deportivos nocturnos durante el invierno, dando prioridad así a la celebración de los mismos en horarios donde la luz del sol haga su trabajo de iluminación. No se trata de algo sólido, sí de una idea que puede tomar forma próximamente como proyecto de ley.

«Esta es una de las opciones que tenemos», fue la respuesta de la ministra ante la pregunta de los periodistas que contemplaban la posibilidad de prohibir partidos en horarios nocturnos, algo dentro del «plan de adaptación de la práctica deportiva para el cambio climático» que tiene entre manos el Gobierno francés: «Con Christophe Béchu –ministro de Transición Ecológica y Cohesión Territorial– decidimos coger al toro por los cuernos en este caso. Cuando vemos las olas de calor que hemos vivido, necesitamos una doctrina bien armonizada en todo el territorio y una seguridad para los jugadores».