Nuevo capítulo en el conflicto desatado entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por la situación contractual de Antoine Griezmann, un desencuentro que puede acabar en los tribunales. El club azulgrana da por hecho que el francés ya es jugador colchonero a todos los efectos al haber jugado más del 50% minutos de la pasada temporada, pero la Liga ha destapado su farol: el Barça no ha contabilizado los 40 millones de euros de ese hipotético traspaso en sus cuentas para calcular el límite salarial de la presente temporada.

Así lo confirmó el presidente de la Liga, Javier Tebas, durante la presentación de los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los 42 clubes participantes en las dos máximas categorías del fútbol español. «El Barcelona no presentó lo de Griezmann como venta para aumentar su mala salarial», confirmó Tebas con rotundidad.

Esta revelación confirma que el Barcelona no las tiene todas consigo respecto a este polémico asunto que va camino de enquistarse y que ha salido a la palestra por la llamativa gestión del Cholo Simeone, que esta temporada introduce a Griezmann en los partidos siempre a partir del minuto 60. Esta medida deja a las claras que el Atlético entiende que el francés sigue siendo un jugador cedido por el Barça y no está dispuesto a abonar esos 40 millones a final de temporada para integrarlo en su plantilla a todos los efectos.

Tebas mete prisa al Barça

A la vista de la posible judialización del conflicto, Tebas avisó de que la Liga no tiene voz ni voto en este asunto. «Nosotros no interpretamos conflictos entre clubes. No es la primera vez que vemos un conflicto parecido», dijo. Además, recordó que los clubes pueden acudir al Tribunal Arbitral del Fútbol (TAF), formado por jurista externos a la Liga.

En este sentido, el presidente de la Liga metió prisa al Barça y le instó a acudir cuanto antes al TAF si decide emprender dicha vía, ya que este tribunal dispone de un plazo de hasta seis meses para resolver cualquier asunto que se le presente. Lógicamente, aclarar la situación de Griezmann y resolver quién debe hacerse cargo de su elevadísimo contrato el año que viene es un condicionante crítico para la planificación deportiva de ambos clubes.