Alpine se niega a pedir perdón a Fernando Alonso por su nefasta estrategia en Japón

Fernando Alonso ha visto cómo la escudería Alpine se niega a reconocer sus errores. El asturiano se quejó de la estrategia que llevó el equipo en el Gran Premio de Japón que le llevó a terminar en séptima posición cuando tenía ritmo para pelear por el podio. El director deportivo de la escudería, Alan Permane, expuso los problemas que tuvieron para no ayudar al bicampeón del mundo.

«Deberíamos haber parado a 10, 11 o 12 vueltas del final. Como he dicho, no sé lo que estaban haciendo, y luego paramos a seis vueltas del final. Hemos perdido una oportunidad con Fernando Alonso. Si la carrera hubiera ido a la distancia que pensábamos que iba a ir, ¿habría cogido a Sebastian? Sí», analizó el directivo.

El dirigente francés no quiso pedir perdón a Fernando Alonso, pese a asumir que hicieron las cosas mal. «Así que probablemente deberíamos haberlo hecho un poco antes, aunque no es fácil predecirlo, porque además los neumáticos de Fernando se estaban yendo también al final de stint. Y sí, en retrospectiva sí, podríamos haberlo hecho. Pero no creo que nos diéramos cuenta de lo fácil que iba a ser adelantar a la gente», dijo.

Permane asegura que Fernando Alonso estaba de acuerdo en no parar, pese a que hay informaciones que aseguran que el asturiano quería poner intermedios nada más reiniciar la carrera. «Hablamos con él y comentó, ‘¿deberíamos pensar en entrar en boxes?’ Y habría tenido que adelantar a cinco coches, así que pensamos que no sería bueno hacerlo. Y entonces creo que vimos a Zhou parar, y era cinco segundos por vuelta más rápido. Y dijimos, ‘Vale, sí, hagamos eso’. Tendremos que estudiar lo ocurrido, pero tengo claro que si la carrera hubiera durado una vuelta más, como creo que debería haber sido, habría estado delante de Sebastian», se disculpó a su manera.

Fernando Alonso volverá a intentar sacarse la espina en el Gran Premio de las Américas el próximo 23 de octubre. El asturiano cree que su equipo usó una estrategia que no le favorecía para que no se enfrentase en pista a su compañero Esteban Ocon. No lo sabremos nunca, pero Alpine tira balones fuera.