Las líneas maestras de El Plan han abandonado la clandestinidad y ya lucen bajo los focos de la Fórmula 1. Alpine aspira a ver ‘la vie en rose’, el nuevo lema al que se agarra el equipo de Fernando Alonso por dos motivos: uno puramente crematístico (es el color corporativo del nuevo patrocinador principal BWT) y otro más soñador (el deseo esperanzado de volver a pelear por victorias).

Después de una ronda de presentaciones de perfil bajo, con las escuderías escondiendo mucho sus armas, la irrupción de Alpine deja aroma de órdago. El equipo francés se ha mostrado a pecho descubierto bajo la misma Torre Eiffel y ha redoblado la ambición con la que quiere progresar en su plan a medio-largo plazo, ese que habla de estar en el top dentro de 100 carreras. Vestido con su nuevo mono azul y rosa, Fernando Alonso mostró sus primeras impresiones.

«El coche tiene un aspecto fantástico con la nueva normativa y me gusta la nueva decoración. Tenemos un nuevo motor y estamos seguros de que hemos hecho un buen desarrollo para esta nueva generación de monoplazas. No sabremos cuál es la situación de cada uno hasta Baréin, pero estamos muy contentos de poder estrenar el coche en los entrenamientos de esta semana. Espero que la nueva normativa haya funcionado y que tengamos más carreras emocionantes este año», confió el asturiano.

