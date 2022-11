Fernando Alonso afronta su última carrera con Alpine en el GP de Abu Dabi de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana y el bicampeón del mundo ha hablado de sus expectativas de cara a la próxima temporada en una entrevista concedida medios de todo el mundo. El piloto asturiano no ha descartado ganar su tercer título mundial la próxima temporada con su nuevo equipo.

Fernando Alonso ha reconocido estar a su mejor nivel de los últimos años después de una carrera mágica en Interlagos en la que remontó hasta la quinta posición. «Especialmente los domingos, las últimas carreras en Austin, México o Brasil, estoy más cerca del nivel de 2012 que el año pasado, cuando no estaba al control de todo».

El asturiano también dejó claro que ganar el título es lo que le motiva en el día a día. «Ganar el título es lo que me motiva cada día. Sigo pensando que el tercer Mundial será posible en algún momento. Puede que no el año que viene, pero quién sabe en el futuro. Además en el proyecto de Aston Martin hay muchas cosas que me atraen. Puedo construir un equipo, no desde cero porque ya están asentados, pero después de este año confían progresar en las próximas temporadas y tienen mucha gente nueva, mucho talento, una nueva fábrica», dijo.

En declaraciones que recoge el diario AS, Fernando Alonso también habló sobre la fecha de su retirada. «Me lo tomaré año a año. En 2021 no estaba al cien por cien. Si hago dos años como aquel, aunque desde fuera se vea bien si yo dentro no lo siento así, no estoy contento, puede que pare. Pero este año, que estoy orgulloso, continuaría independientemente del resultado porque sé lo que puedo darle al equipo. Seguro, dos o tres años», finalizó.