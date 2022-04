El Barcelona está obligado a ganar al Mallorca en el Camp Nou para no meterse en un lío por la Champions y por ello Xavi Hernández apostará por su once de gala contra el conjunto balear. Ansu Fati, que regresa después de tres meses de baja por lesión, esperará su oportunidad desde el banquillo. Adama podría entrar en el once por un Dembélé que no entrenó el sábado por amigdalitis.

La principal novedad en la defensa será la presencia de Dani Alves que vuelve al lateral derecho. El resto de la zaga estará compuesta por el recién renovado Araujo junto a Eric Garcia en el centro con Jordi Alba en la izquierda.

Por su parte, el centro del campo estará compuesto por Busquets, Gavi y Frenkie De Jong. Por lo que respecta a la delantera, Xavi apostará por su tridente habitual para volver a la victoria en el Camp Nou. Así que Adama, Aubameyang y Ferran serán de la partida. Ansu Fati esperará su oportunidad desde el banquillo al igual que un Dembélé que también puede ser suplente después de no poder entrenar el sábado por amigdalitis.

Alineación del Barcelona

El posible once del Barcelona contra el Mallorca es el siguiente: Ter Stegen; Alves, Eric García, Araujo, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Adama, Ferran y Aubameyang.