Xavi Hernández habló en la rueda de prensa previa al duelo que enfrenta al Barcelona contra el Mallorca en el Camp Nou. El entrenador culé opinó sobre la crisis culé después de encadenar tres derrotas seguidas como local y apostó por una buena actuación del equipo en un partido en el que están obligados a sacar los tres puntos para no meterse en líos con la Champions.

Final contra el Mallorca

«Nos ha venido bien esta semana para recuperar gente fatigada. El lunes estábamos tristes, el martes menos y desde el miércoles llevamos trabajando para mejorar. No estamos para tirar cohetes y mañana tenemos una reválida. Necesitamos los tres puntos y la victoria para volver a las buenas sensaciones. Todos se juegan mucho en este último tramo y hay que hacer un esfuerzo físico y mental para meternos en Champions. Desde que llegué han sido todo finales y así hay que afrontarlo».

Ansu Fati

«Daremos la lista mañana pero Ansu estará. Ha hecho un cambio y se siente muy a gusto. Tiene buenas sensaciones y jugará unos cuantos minutos como mínimo. Es una pena no haberlo utilizado estos dos meses. Es un jugador especial».

De Jong

«Lo he dicho muchas veces, Frenkie es un jugador que tiene que marcar diferencias. Tuvimos una charla muy buena y se quedó más tranquilo. Intento trasmitir buenas sensaciones. El cambio le frustró y es exigente. Ha tenido un rendimiento muy bueno y ha jugado grades partidos. Está aquí para marcar diferencias. No veo jugadores con estas condiciones a nivel mundial. Es un jugador de presente y de futuro para mí».

Ansu Fati

«Lo del crack es para el periodismo. El crack tiene que ser el equipo. Yo entiendo el fútbol como un juego colectivo. Es un jugador especial y diferente, la pena que no lo hemos tenido estos meses. De aquí en adelante tiene que ser de los más importantes».

Piqué

«Tiene lo del tendón. Lleva dos meses forzando. Hoy no ha entrenado y está haciendo partes con el grupo. Mañana veremos».

Dembélé

«Se ha levantado con amigdalitis y veremos como está mañana».

La Liga

«El Real Madrid puede ser campeón y si lo felicitaremos porque no es una competición casual. Han sido mejores y le felicitaremos. Una competición tan larga la gana el que más lo merece. Si gana le felicitamos y al año que viene a competir mejor».

Ansu Fati

«Puede jugar en banda y en punta. Tiene gol y tiene que estar cerca del área. Es un jugador con estrella que cuando el equipo necesita un gol lo saca adelante».

Motivación de los jugadores

«Sí, los veo motivados. Hacemos retos para conseguir la victoria durante los partidos y son maneras de motivar al equipo. El Cholo dijo que entrarán en Champions los que tengan más deseos. Estamos hechos para ganar títulos pero nos tenemos que mentalizar en esta nueva situación. Tenemos que tener fe».

Koeman

«Ya dije de Ronald… Al final no voy a cambiar sus sensaciones. No estuve y no puedo opinar. Yo le tengo un respeto y una admiración tremenda por venir en un momento difícil de la historia del club. Estamos para darle la vuelta a esto. Máximo respeto para Ronald por el esfuerzo que hizo para venir aquí y por lo que hizo. Yo siento el apoyo del club y del presidente».

Bache

«Llevábamos dos meses muy buenos y ahora estamos pasando por un pequeño bache. Ahora hay que ver al entrenador, a los jugadores y demostrar más barcelonismo. Es el momento para dar la cara».

Proceso de Ansu Fati

«Hemos hecho un seguimiento y una planificación desde el primer día. Decidió hace este tratamiento y las sensaciones son muy buenas. Al final le cuidamos, sabemos que es importante y diferencial».

Aguirre

«Es un gran gestor y trasmite toda la experiencia. Siempre saca resultado de sus equipos. Ha cambiado el sistema con una línea de cinco, es un perfil más defensivo».

Adama

«De la temporada que viene prefiero no hablar. Tenemos que clasificarnos para la Champions. Adama nos está ayudando. Quizá es un revulsivo de 20 o 30 minutos. Nos ha generado mucho. Es muy importante juegue lo que juegue. Estoy contento con él. Los minutos que ha jugado ha estado muy bien».