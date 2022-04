15 goles se ha llevado el Mallorca en los tres últimos partidos que ha jugado en el Camp Nou, a un promedio de cinco cada uno. Su último resultado positivo fue un empate a uno en la temporada 10-11, pero ahora se encuentra a un Barcelona en plena crisis que ha perdido los tres últimos compromisos que ha jugado en su estadio ante Eintratch, Cádiz y Rayo.

Eso sí, el Mallorca se libra de su verdadera bestia negra, el argentino Leo Messi, que en dos de esos tres últimos encuentros le marcó tres goles en cada uno de ellos. En el otro no consiguió ninguno, pero seguramente porque no jugó. La pulga fue siempre un verdadero dolor de cabeza para los rojillos, que hubieran sido con toda seguridad uno de los equipos a los que más habría golpeado el delantero barcelonista de no haber descendido a Segunda División en 2013 y permanecer fuera de Primera División hasta 2019.

La racha de cinco goles encajados en el Camp Nou comenzó en la temporada 11-12 al perder 5-0 con tres goles de Messi, otro del canterano Cuenca y un último tanto, al filo del tiempo reglamentario, del brasileño Dani Alves. En el siguiente curso se repitió exactamente el mismo resultado. No jugó Messi, pero Cesc Fábregas le tomó el relevo y también le marcó tres goles al Mallorca. Los otros dos fueron obra del chileno Alexis Sánchez. Finalmente, hace dos años el marcador fue algo más benévolo, 5-2. Messi, con otro hat-trick, Griezmann y Luis Suárez, que logró un gol de verdadera fantasía, fueron los anotadores blaugranas.

El último resultado positivo logrado por el Mallorca en el Camp Nou se produjo en la temporada 2010-11, con Laudrup en el banquillo bermellón y Guardiola en el azulgrana. Se adelantó el Barça a los 20 minutos por medio -cómo no- de Leo Messi, pero empató N’Sue al filo del descanso y el equipo logró mantener en la segunda parte el 1-1.

La situación ahora es diferente porque ambos equipos llegan al partido de mañana con muchas urgencias. En el caso del Mallorca necesita puntuar para escapar de la zona peligrosa, mientras que para el Barcelona sufrir una cuarta derrota consecutiva en casa desataría una enorme crisis institucional y deportiva.