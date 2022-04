Dani Alves habló a pie de campo a la conclusión de la victoria del Barcelona contra la Real Sociedad que asienta a los culés en la segunda posición de la clasificación.

Sufrimiento

«Sabíamos que iba a ser difícil porque aquí siempre lo es. La primera parte la tuvimos más controlada y después. bajamos la intensidad. Hay que saber sufrir, en el fútbol cuesta mucho ganar».

Planteamiento

«Planteamos el partido de esta manera, apretándoles. Teníamos que saltar conmigo para equilibrar el equipo. El gol cambia el partido y esa es la sensación. Sabíamos que teníamos que saber sufrir».

Lesiones

«La mayoría de los problemas son articulares… no tiene que ver con el físico. El desgaste es muy grande y el partido está aguantando bien. Llevarnos los tres puntos nos lleva al objetivo que nos queda».

Lesión

«Estoy ahí ahí, en los últimos días no pude entrenar todo lo que quisiera. Tenía un problema articular el partido contra el Levante».

Segundo puesto

«Suerte que no hemos llegado antes. Hemos tardado en llegar. Suerte de ellos que no hemos llegado antes, podíamos competir con ellos de forma diferente. Llegamos tarde e hicimos un esfuerzo bárbaro para recortar ventaja. Sabíamos que era difícil pero es lo que toca. Suerte de ellos que no llegamos antes».