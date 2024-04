Alineación del Athletic ante el Mallorca en la final de Copa: Valverde saldrá con su once de gala

Ernesto Valverde sacará su once de gala en la gran final de la Copa del Rey de este sábado en Sevilla. El entrenador extremeño está ante la gran oportunidad de su carrera deportiva: espera dar al Athletic Club, el equipo al que ha entrenado en tres etapas, un título de Copa 40 años después. Esta será la alineación del Athletic Club en esta final.

Para ello Valverde no lamenta lesionados y alineará a su once de gala. No habrá sorpresas en el Athletic para el partido más importante en décadas. Nico Williams, que se ausentó en el último partido ante el Real Madrid el pasado fin de semana por unas molestias, está al 100% y liderará junto a su hermano Iñaki el ataque del conjunto vasco. El once será el esperado, al igual que la presencia de Julen Aguirrezabala, que ha sido el portero de la Copa del Rey desde el primer encuentro ante el Eibar.

En la portería, como mencionamos, estará Aguirrezabala, el guardameta que ha jugado toda la Copa del Rey. Ernesto Valverde le da el premio de la final y además le hizo jugar en el Santiago Bernabéu en el último partido del Athletic Club. Así, Unai Simón, portero titular con la selección española, se quedará en el banquillo.

En defensa también lo tiene claro Ernesto Valverde. Jugarán De Marcos y Yuri Berchiche por las bandas con Paredes y Vivian en el centro de la zaga. Es lo que le ha funcionado en esta temporada al técnico y no lo va a cambiar.

Por delante de ellos, en el centro del campo, Beñat Prados y De Galarreta pondrán orden para después llegar a la velocidad de las dos principales bazas del Athletic por banda. Los hermanos Williams, Nico e Iñaki, son clave en el fútbol del conjunto vasco y tendrán en esta final de Copa la oportunidad de sus vidas. Su sueño, así lo han dicho siempre, es ganar un título con el Athletic.

En la mediapunta jugará uno de los mejores jugadores del Athletic en la temporada, aunque llega a esta final tras estar más discreto en los últimos duelos del equipo vasco. Es Sancet, también internacional con España, y Valverde cree mucho en él. Arriba, para marcar los goles, para rematar todo lo que pueda, el Athletic se aferra a Guruzeta.

De este once espera el Athletic Club de Bilbao ganar la primera Copa del Rey en 40 años. La última data de 1984 y la Gabarra ya espera en la ría de la capital vizcaína para volver a zarpar. En estos últimos años el conjunto vasco llegó a cinco finales de Copa del Rey (2009, 2012, 2015, 2020 y 2021), pero todas las perdió, cuatro ante el Barcelona y una ante la Real Sociedad.

Alineación del Athletic Club

Así, con todo ello, el Athletic Club de Bilbao jugará con la siguiente alineación en la final de Copa ante el Mallorca en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, partido que comenzará a las 22:00 horas del sábado 6 de abril: Aguirrezabala; De Marcos, Paredes, Vivian, Yuri Berchiche; Beñat Prados, De Galarreta; Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams; Guruceta.