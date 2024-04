Valverde: «Hemos jugado cinco finales y hemos perdido las cinco, no tenemos nada que perder»

El Athletic tiene ante sí una oportunidad de oro, la de volver a levantar un título grande 40 años después, cuando toda la plantilla del Athletic aún no había nacido. Y de eso mismo quiso hablar en rueda de prensa Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club. Después de perder las dos finales de Copa del Rey en 2021, el conjunto vasco tiene ante sí una nueva oportunidad. La expectación en Bilbao es máxima y los jugadores del ‘Txingurri’ quieren dar la talla ante el Mallorca este sábado en el Estadio de la Cartuja.

«No sé si en una final se puede hablar de víctimas y favoritos. Teniendo en cuenta los equipos que llegamos, los partidos en los que hemos jugado se han caracterizado por la igualdad. Nos da igual si uno es más favorito u otro. Todo esto cuando empiece el balón a rodar no significará nada», comentó el entrenador del Athletic Club.

Por otro lado, Valverde habló sobre lo que mas le preocupa del Mallorca: «Preocuparme está claro que es un equipo correoso que intenta hacer largos los partidos. Tiene una gran solidaridad. Muy peligroso con sus delanteros. Y con la presión alta se colocan hombre a hombre y son valientes en ese sentido. Llegados a este punto, intentaremos hacer nuestro juego».

Sobre qué le dirá a sus jugadores: «Sí, pero no pienso decirlo aquí (risas)». Por otro lado, habló de la presión que sienten sus jugadores: «Nosotros estamos bien, contentos de estar aquí. Desde principios de temporada soñábamos con estar aquí y ahora estamos aquí. No tenemos nada que nos haga que pensar que tenemos sobreresponsabildiad. Hemos jugado cinco finales y hemos perdido las cinco. No tenemos nada que perder. Venimos a intentar ganarla. Por nosotros y por nuestra afición. Tenemos una gran responsabilidad».

También, Valverde habló de cómo está a 24 horas de la final: «Ahora si estoy tranquilo. Que el Athletic desplace aficionados a cualquier final eso se hace siempre porque hay que entender lo que significa una final para nuestro club. También hay que entender la implicación que tiene el club con el equipo. Es una oportunidad para ganar, pero igual que cualquier otro partido».

¿Es el partido más importante como entrenador?: «Ahora mismo sí. Sé lo que significa este partido. Las finales siempre están señaladas en el calendario. Hay muchos equipos que les encantaría aquí y sí. Es un partido muy importante para nosotros».

Muniain mantiene la línea de Valverde

«Es una grandÍsima noticia que las cosas hayan cambiado para bien. Las últimas finales se jugaron a puerta cerrada por el Covid y no pudimos disfrutar de un gran ambiente. Por ese aspecto contentos y felices de que la gente pueda disfrutar de esta final», comentó el capitán del Athletic.

«Las sensaciones son buenísimas. El equipo ha entrenado muy bien esta semana, nos hemos enfocado en preparar el partido, que es lo que toca. Estamos preparados, con una buena dinámica. Intentaremos llegar toda esta inercia positiva para poder sacar la final adelante», añadió Muniain.

Sobre el favoritismo: «Creo que la palabra favorito y Copa del Rey en un mismo contexto creo que no encaja. He jugado muchas ediciones y el favoritismo no gana partidos y más en una competición como esta. Está muy igualado. El equipo está muy preparado y vamos a ir con todo lo que hemos trabajado. Nos enfrentamos a un rival muy duro. Todo el respeto al Mallorca y nosotros a lo nuestro».

«Una final es una final y es un partido especial. Lo que sí sacas de haberte enfrentado a ellos es saber cómo juegan y conocerles mejor. A partir de ahí veremos lo que depara el partido», prosiguió. «Quiero agradecer a toda esa gente que nos sigue y por todo el esfuerzo que han hecho por estar aquí», zanjó.