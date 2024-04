Aguirre: «Esta final es algo histórico y lo vamos a pelear»

Corrían las 17:15 horas de la tarde de este viernes y Javier Aguirre salía a rueda de prensa del Estadio de la Cartuja de Sevilla antes de la final de la Copa del Rey. Como no iba a ser de otra manera, el entrenador manifestó que tratarán de dar la sorpresa ante un Athletic Club que acude a este encuentro con el cartel de favorito. A ilusión no les gana nadie y contarán con el apoyo de 20.698 aficionados de la isla que quieren ver a su equipo levantar otra Copa 21 años después.

«El equipo está muy bien. Ilusionadísimos. Estamos en la final sin estar en el proyecto», comenzaba el entrenador del Mallorca. «Queremos ganar el partido, que no es fácil. Es un equipo que tiene 25 puntos más en Liga y que nos ganó 4-0 en el último partido de Liga. Es algo histórico y lo vamos a pelear».

«No sé ni lo que voy a decirles. No hago guiones. A veces sale y a veces no sale, pero sé que les voy a dar herramientas. Mañana afinaremos cuatro cosas. Va a ser natural mi discurso. No puedes actuar ni inventarte palabras ni discursos que no sientes porque no te van a creer», añadió el entrenador mexicano.

«Estoy muy bien porque estoy más reposado. En aquella ocasión (su última final de Copa del Rey en 2005) era algo más parecido en el Osasuna-Betis. Ahí mis hijos eran muy pequeños. Es algo distinto a nivel personal. Ahora creo que tengo mayores herramientas que hace 19 años. Tengo más experiencia y mayor conocimiento y eso hace estar más seguro de mi trabajo».

Sobre qué es lo que más le preocupa del Athletic Club: «Su velocidad. Son muy rápidos. Tienen una gran calidad y al espacio son letales. Te equivocas en salida de balón y te vacunan. Son tremendamente dinámicos. Muy intensos sin la pelota. Hacia adelante cualquiera te la puede liar en velocidad».

«Ver la sala llena es sentir algo distinto. Ahora notas que hay más cámaras. Soy un señor con un montón de años. Como diría Luis, tengo el culo pelado y estoy tranquilo. No sé cómo están mis jugadores», dijo. Por otro lado, Aguirre fue preguntado si firma ir a penaltis:.»Lo firmo, pero a favor, ¿eh?», dijo despertando las risas de la rueda de prensa.

Aguirre ‘borra’ a De Galarreta

«Borraría a Iñigo Ruiz de Galarreta, jugadorazo. Un chico encantador. Además de mis amigos Raúl García y Ander Herrera. Y a Villalibre, que le tengo especial afecto porque es del pueblo de mi madre».

Por último, habló del orgullo de ser mexicano: «Orgulloso de ser mexicano. Es cierto que hay mucha gente apoyándome. Me da mucho gusto. Ojalá vengan más entrenadores mexicanos. Hay gene en Asia, me gustaría que podamos darnos a conocer nuestro país».

Raíllo confía en la victoria

Nada más finalizar la rueda de prensa de Aguirre, compareció el capitán del equipo Antonio Raíllo. El portador del brazalete confía en llevarse la Copa del Rey: «Emoción por todos los que han estado en este trayecto. En todo camino hay baches y piedra que recoger para seguir hacia adelante. Como aficionado del Mallorca creo que nos lo merecemos. Hemos vivido momentos difíciles».

«No hay que darle exceso de responsabilidad al trofeo porque eso te puede mermar en exceso», añadió el capitán bermellón. Sobre el arbitraje: «El árbitro es el especialista. El mundo del fútbol siempre hay contacto y el límite lo deciden los árbitros».

«Afrontamos el partido con mucha tranquilidad. El entorno es positivo y de ilusión. Es un sentimiento que alegra a la gente a la afición, que se vuelca. La gente se siente responsable de tener que hacerlo bien, pero sí un sentimiento más allá de hacerlo bien y disfrutarlo», prosiguió Raíllo.

Hay gran mayoría del Athletic en las calles de Sevilla: «Que no se sientan inferiores a nadie. Es normal que haya mayoría de ellos, pero el sentimiento es el mismo, que no se sientan inferiores a nadie y que se sientan orgullosos de sus jugadores».