Alexia Putellas ya se deja ver con su nueva novia: todo lo que sabemos sobre ella

Alexia Putellas sigue siendo The Best. La jugadora del Barcelona volvió a ser nombrada mejor jugadora del año por la FIFA. La catalana se impuso en las votaciones a la inglesa Beth Mead y a la estadounidense Alex Morgan, sumando así su segundo The Best, siendo la primera jugadora que lo logra desde que se comenzasen a entregar en 2016. La catalana es la reina del fútbol femenino y la jugadora que más repercusión tiene. Sin embargo, siempre se ha mostrado muy reservada y se sabe muy poco sobre su vida personal.

Pero en las últimas semanas se han ido atando cabos y la futbolista del Barça deja entrever que mantiene una relación sentimental. Y es que la deportista ya se deja ver con su novia, Olga Ríos, con quien, según algunos medios, llevaría más de un año saliendo. Ambas se habrían dejado ver juntas en la playa e incluso han compartido fotografías en Amsterdam que demuestran que estaban en el mismo lugar, aunque en ninguna salen juntas.

De Olga, su supuesta pareja, se sabe poco por el momento. Todo apunta a que ejerce de mánager de varias influencers, entre ellas Violeta Magriñán. «La hija única preferida de mi madre y el ángel de mi padre. Llevo 26 años intentando encontrar mi vocación y parece que en algo me he acercado (…) Me enamoré de las letras pero me obsesioné con la publicidad, así que aquí estoy, danzando entre estos dos maravillosos mundos», dice sobre ella misma en sus redes.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha querido confirmar su romance, pero tampoco parece que quieran esconder su amor, porque cada vez dejan más pistas sobre esa relación que mantienen desde hace un tiempo. Además, Olga tiene su perfil abierto y cualquiera puede ver sus fotos, por lo que no tiene ningún problema en que la gente sepa de su vida.