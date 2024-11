Alexia Putellas es baja por lesión para la concentración de España y la sustituirá Fiamma Benítez

Alexia Putellas no se concentrará este lunes con la selección femenina. La jugadora del Barcelona es baja para los dos partidos de España, contra Corea del Sur y Francia. Una lesión en el tríceps sural que se ha confirmado este sábado, mediante un parte médico ofrecido por el club, ha hecho que la jugadora cause baja para los dos amistosos que disputará la campeona del mundo. De esta forma, ninguna de las tres capitanas estarán, puesto que Irene Paredes y Jenni Hermoso no han sido convocadas por decisión técnica. El lugar de la catalana lo ocupará Fiamma Benítez.

Alexia Putellas estará un tiempo de baja debido a una lesión en el tríceps sural de su pierna derecha. El tiempo estimada de baja es de unas tres o cuatro semanas, por lo que no podrá estar con la Selección en la concentración que arranca el lunes. El club lo anunciaba en sus redes sociales el sábado, tras el último entrenamiento antes de medirse al Costa Adeje Tenerife en la Liga F.

La selección española se concentrará, de esta forma, sin que ninguna de sus tres capitanas acuda a la cita. Alexia se ha caído por lesión, mientras que Jenni Hermoso e Irene Paredes lo han hecho por decisión técnica. Montse Tomé decidió dejarlas fuera en busca del «equilibrio en la convivencia» que les permita volver a pelear por los títulos, aunque para ello prescinda de dos de las mejores jugadoras del mundo en su puesto.

Ahora, la seleccionadora no podrá contar con la doble ganadora del Balón de Oro. Alexia había encontrado la continuidad de nuevo en el conjunto azulgrana y, también, en el equipo nacional, después de la rotura del cruzado que la dejó sin Eurocopa en 2022. La futbolista había ya recuperado el estado de forma que la llevó a ser galardonada como mejor jugadora del mundo tanto en 2021 como en 2022, pero ahora se cae por una lesión muscular.

Alexia Putellas, baja por lesión

Cabe recordar que Alexia Putellas, tras la rotura del cruzado, ha tardado mucho en volver a ser la que era. Una vez se recuperó, acudió al Mundial 2023 para ganarlo con España, casi sin haber jugado antes en el Barça. No vimos allí su mejor versión y el pasado curso arrastró problemas en la rodilla que la llevó a someterse a una artroscopia.

A partir de ahí, Alexia fue recuperando el estado de forma previo a la rotura del cruzado, alcanzando en este arranque de la temporada su mejor versión. Sin embargo, ahora tendrá que volver a parar. La jugadora se ha vuelto a lesionar y no podrá estar en los dos últimos partidos de España en este 2024. Habrá que esperar hasta el próximo año, como mínimo, para verla con la selección española.

En el lugar de la de Mollet del Vallés estará Fiamma Benítez. Así lo ha comunicado la RFEF. La jugadora ha sido una de las habituales en las convocatorias de Montse Tomé, siendo campeona de la Liga de Naciones el pasado mes de febrero. Aunque en las dos de esta temporada no había entrado y eso que ha fichado por el Atlético de Madrid, con el que está cuajando buenas actuaciones.