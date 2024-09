Álex Márquez responde a Bagnaia: «El único que podía evitar el contacto era él»

Álex Márquez fue muy claro a la hora de responder a las acusaciones de Pecco Bagnaia tras el toque que acabó con los dos en el suelo en el GP de Aragón de MotoGP. El piloto de Cervera dejó claro que no sabía quién tenía detrás y que tampoco lo veía. Es más, dijo que «si alguien podía evitar el contacto era él», ya que venía por detrás y sabía en todo momento donde estaba él.

«Era todo muy bonito hasta que quedaban ocho vueltas. Creo que hasta ese momento estaba haciendo una muy buena carrera, intentaba no cometer errores e ir por la línea para llegar hasta el final. Me he ido un poco largo en la curva 12 porque patinaba mucho e íbamos al límite. Tengo que decir que no sabía quién iba detrás de mí, y eso lo quiero dejar bien claro, porque mi pizarra nunca me marca quién está detrás», comenzó diciendo el piloto español.

«Así que cuando he entrado en la curva 13 y ya estaba dentro, mi cabeza ya estaba derecha y no tenía visión por fuera, es cuando he sentido el contacto. La moto con las alas se pone recta y ya no he podido hacer nada. Sólo intentaba mirar dónde estaba el muro, porque íbamos directos hacia él y ha sido un momento complicado», agregó Márquez sobre el incidente con Pecco.

Respecto al enfado de Bagnaia, el 73 comentó: «Puede cargar él contra mí, y puedo cargar yo, pero al final nada va a cambiar el resultado. Para mí, el único que puede evitar el contacto es él, porque sabe que estoy ahí. Yo no sé que está por fuera. Pero si tanto ritmo tenía podía haberme pasado en otro momento y no precipitarse de esa manera. Lo único que yo he dicho en Dirección de Carrera es que, si me hubiera dejado un metro y no hubiera ido a la línea de dentro… Ya está. Si alguien puede evitar el contacto es él. Él sabe que yo estoy ahí y que voy a intentar hacer la curva. A partir de ahí, él puede tener una opinión y yo otra, pero el resultado no va a cambiar y los dos nos vamos a casa con cero puntos».

«He abierto el gas que se da en esa curva»

Álex quiso matizar las declaraciones de Bagnaia en las que asegura que «mirando la telemetría es todavía peor que la realidad» y eso le hacía estar muy enfadado: «Sé a lo que se refiere. Después del impacto, cuando las motos estaban enganchadas, me estaba yendo hacia la izquierda porque la moto iba para allá y estaba el muro, y he abierto un poco de gas para ver si se desenganchaban las motos e intentar evitar al menos el muro, porque estaba muy cerca. Antes del impacto, he dado el gas que se da normalmente en esa curva».

Por otro lado, Álex Márquez explicó que no ha hablado con Bagnaia porque prefiere no hacerlo en caliente: «Hemos ido a Dirección de Carrera por separado porque así lo han querido. Luego cuando estaba fuera sentado, había muchas cámaras y no he querido ir a hablar con él, estaba el tema caliente y estas cosas es mejor hablarlas en privado. Pero tengo una relación buena con Pecco, he compartido muchos años de box en el Campeonato de España y nos conocemos bien. Estoy triste por los dos, porque ha acabado la carrera ahí».

Hasta ese momento, Márquez estaba viviendo uno de sus mejores domingos del año: «Estábamos luchando por un podio en Aragón delante de la afición. Lo hubiera dado todo hasta el final, estaba claro, porque sabía que era muy difícil adelantar hoy y el que lo intentara tenía que arriesgar mucho porque la pista estaba muy sucia fuera de línea. Yo lo entiendo, al final se está jugando un Mundial, no era su mejor fin de semana y tenía que salvar los muebles de alguna manera. Pero ya está. No vamos a cambiar nada hablando».