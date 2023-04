Álex Márquez presenta su candidatura a ganar en Jerez: «Soñar es gratis»

Álex Márquez quiere ganar en Jerez y así lo ha dicho. El piloto de Cervera se puso como ganador en la predicción realizada durante la rueda de prensa oficial del Gran Premio de España de MotoGP este jueves. Aunque no llega en su mejor momento después de lo ocurrido en Austin (vomitó dentro del casco), el de Gresini quiere demostrar que está listo para dar un paso adelante y sueña con subir al primer cajón del podio en casa.

Estado físico

«Es verdad que esperaba recuperar algo mejor, o algo más rápido. Estoy bien, pero tengo algo de dolor. Con la pierna flexionada, se me duerme un poco la pierna. Por lo demás, estoy bastante bien. Veremos encima de la moto».

¿Resetear tras lo de Austin?

«Más que resetear, al revés: hay que dar continuidad a eso, a ese nivel que mostramos es muy bueno. Resetear sería más tener un fin de semana difícil que no hubieran salido las cosas. Las cosas salieron pero se torcieron en carrera. El sábado es algo que tengo que mejorar. Tengo que controlar. Me estoy haciendo pruebas de intolerancia para que no vuelva a pasar en el futuro. Lo del domingo es algo que es incontrolable, son cosas que pueden pasar en carreras. Queda ahí, pero el nivel era bueno y ahora hay que seguir confirmando en Europa».

¿Qué esperas de Jerez?

«Es muy diferente. Voy un poco a ciegas. Estoy tranquilo porque tenemos buena moto, el año pasado ganó aquí y de alguna manera es un circuito que no es de mis favoritos como trazado pero sí como afición y tampoco se me da mal. Gané en Moto2 aquí un año. Positivo y con ganas de alimentarnos del gran ambiente que habrá y que nos lleve en volandas un poco».

¿En qué se basa para darse ganador aquí?

«Nada, soñar es gratis. Simplemente eso. Es lo que me gustaría, entonces lo pongo».

¿Por qué les asustan los datos de Pecco?

«Yo lo miro no por respeto o asustar sino porque es el más rápido, el que saca más y es la referencia. No es asustar sino el querer llegar allí, a ese nivel de conocer la moto, de saber el truquito que decimos nosotros. Él lleva muchos años en Ducati y los sabe sacar muy bien. Ha sido una moto en la que él ha sido la referencia el último año y que un poco hicieron a su gusto. El llegar a ese punto es donde todo el mundo quiere llegar, que es a ganar».

Pedrosa correrá en Jerez

«Respeto, siempre. Es mi ídolo desde la infancia. Irá rápido seguro. Ya se vio en Austria un año que iba rápido. Seguro que lo ha preparado bien, ha estado aquí entrenando. Mañana, de salida, será una buena referencia para todos. Le he visto muchos años, ha sido compañero de mi hermano durante tantos años y lo he visto muchos años ganar aquí, cómo levanta la moto, cómo hace pocos metros, cómo conoce los truquitos de aquí. Es un circuito muy técnico y en eso es excepcionalmente bueno. Lo hace muy bien todo, en todos los detalles. No tiene el ritmo que llevamos nosotros en la temporada, pero tiene los truquitos del circuito».