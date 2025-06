Álex Márquez: «Lo que ya parece normal sigue siendo historia»

Álex Márquez terminó contento con el segundo puesto, porque sabía que era lo máximo a lo que podían aspirar si Marc no cometía ningún error. Es la tercera vez esta temporada que los dos hermanos hacen doblete en la carrera larga (Tailandia, Argentina y Aragón). Se ha convertido en algo normal ver a los Márquez en los dos primeros escalones del podio, pero «sigue siendo historia». De hecho, esto no lo han conseguido ningunos hermanos en la historia de esta competición, sólo ellos.

Sobre ese segundo puesto, Álex tenía claro desde que llegó que era lo máximo a lo que podía aspirar y lo hizo en las dos carreras: «Sí, ya lo dije, ni haciendo la carrera perfecta y creo que a lo mejor no ha sido perfecta, perfecta, pero ha sido una carrera muy buena, con un muy buen ritmo comparado el año pasado, mucho más rápida. No ha sido suficiente, pero tampoco me he puesto nervioso cuando he visto que Marc se iba. Me ha cambiado un poco el plan de tirar al principio y luego gestionar. Nunca es fácil tener a un Pecco, dos veces campeón del mundo, detrás a 0.3, a 0.4, a 0.2, no ha sido fácil gestionarlo. Pero he decidido no hacer errores, cuidar mis gomas, y cuando quedaban siete vueltas para final, ahí es donde he empujado. No quería hacer una carrera completamente de 23 vueltas, cogiendo muchos riesgos, sino esperarme al final porque sabía que tenía algo más que él».

Respecto a lo que dijo su madre, Roser Alentà, sobre un final codo con codo entre él y Marc, como sucedió en Moto2, dijo: «Ganaría yo ¿Por qué? Porque sí. ¿Por tener más cuerpo? Claro, le metería el codo y haría palanca, ¿sabes? ¿No me cortaría? No, no sé. Es mucho más difícil en MotoGP una entrada así como Moto3 o Moto2, donde las motos pesan mucho menos. Es casi imposible aquí en la última curva hacer lo que ha hecho Öncü sobre Moreira, pero sería un buen problema que bienvenido, o sea que al final estamos luchando por cosas muy bonitas, estamos disfrutando de un año maravilloso, pero quedan 14 carreras por delante y aún queda mucho trabajo por hacer».

Este lunes hay test en Aragón y Álex Márquez habló sobre la posibilidad de que le traigan cosas nuevas en el test: «Creo que siempre hay la opción, ya se vio el año pasado, cuando le daban algo a una 23 se la daban a todas, entonces ahí es donde complica un poco las cosas, pero no sé, tampoco os voy a decir si voy a probar algo o no, tampoco lo confirmaría en este momento, creo que es algo más interno, más privado. Es verdad, y no os he mentido, que aún no lo he preguntado y aún está todo un poco en el aire. Ellos también tendrán seguramente bastantes cosas a probar, y si cae algo, bienvenido sea; y si no, ya haremos nuestro test para mejorar y para ver algunos set ups (configuraciones) que nos puedan aportar un poquito».

En cuanto a si se merece que le den cosas nuevas por los resultados que está obteniendo, Álex Márquez echó balones fuera y no se mojó: «Como no soy yo el que decide si me lo merezco o no, y si me dan algo o no, no te voy a responder la pregunta».

Si es mejor no tocar nada, el de Cervera explicó: «Bueno, hay cositas que podrían ayudar un poquito, pero al final también tenemos que entender que somos un equipo independiente con la moto del año pasado y ya está. Al final, el que tiene que responder a la pregunta de si merezco o no algo, no soy yo, es otra persona que se la conoce en todo el paddock y al final, como te digo, no tiene una situación fácil, porque él es muy justo y al final cuando da algo en una 2024 se lo tendría que dar a todo el mundo. Y ahí, como he dicho mil veces y ya lo dije el jueves, es donde se complica un poco el tema de piezas, que no es solo una, sino que al final son no tres, son seis, porque tenemos dos motos cada uno».

Aunque está más cerca de Marc que Pecco de él, Álex reconoció que mira «adelante y atrás. Al final, para nosotros, no solo estar segundos a una distancia creo que considerable, pero no mala desde el primero, sino también estar a tantos puntos por distancia por delante de Pecco, también es una muy buena noticia. Entonces miro por delante y por atrás, sé que llegará un momento donde Pecco volverá a ser rápido, le vienen dos grandes premios que pueden ser el renacer un poco de Pecco, así que veremos, a ver dónde estamos, y nosotros tenemos que hacer nuestro campeonato como hasta ahora. Hoy era un domingo muy importante, porque venía de dos domingos malos, tanto en Le Mans como en Silverstone, que fue regular, entonces cerrar hoy una carrera buena era importante y lo hemos conseguido».

Por último, Álex Márquez habló sobre los tres 1-2 que llevan los hermanos en esta temporada en MotoGP y el primero en España, y recordó que esto sigue siendo algo histórico: «Ha sido muy bonito. Ya dije en Jerez que me faltaba él en el podio para celebrarlo de alguna manera más especial, pero muy bonito de conseguirlo cerca de nuestra casa cerca, cerca de la afición, con la familia aquí, ha sido muy especial, muy bonito, y lo que ya parece normal sigue siendo historia y hay que disfrutarlo, así que somos muy conscientes los dos y somos conscientes de que esto no es normal y que hay que disfrutarlo mucho».