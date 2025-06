Marc Márquez vuelve a ganar en su jardín de Aragón por delante de Álex y Bagnaia

Marc Márquez ya es Mr. 37. Ahora sí que sí, el de Cervera ya puede decirlo alto y claro tras lograr la victoria en la carrera del GP de Aragón de MotoGP, por delante de Álex y Pecco Bagnaia, segundo y tercero respectivamente. El 93 no se puso nervioso y remató un fin de semana perfecto con su séptimo triunfo en su jardín, dominando todas las sesiones de entrenamientos, warm up y victorias al sprint y el domingo. Nadie tose al líder de MotoGP en este circuito.

Esta vez sí, Marc Márquez clavó la salida y retuvo la primera posición. El leridano corrigió ese problema que tuvo en la sprint del sábado, que le hizo perder varias posiciones. Álex también hizo una buena salida y se quedó a la estela de su hermano Marc. Esta vez el que falló fue Morbidelli. El del VR46 perdió tres posiciones, una con Pecco Bagnaia, que se puso tercero tras los hermanos Márquez, y dos con las KTM de Pedro Acosta y Brad Binder.

El Tiburón de Mazarrón quería el podio a toda costa y fue a por él desde el principio. Pedro se las tuvo con Pecco en la segunda vuelta, le metió la moto en varias ocasiones, pero el italiano conseguía recuperar la posición una y otra vez. Esta batalla favorecía a los dos primeros de la carrera, Marc y Álex Márquez, que ponían tierra de por medio con el grupo perseguidor.

No obstante, la diferencia no era muy grande. Ducati había dado con la tecla para que Bagnaia volviera a ser competitivo aquí en Aragón tras el mal resultado de la sprint. El 63 siempre responde los domingos y lo volvió a demostrar. A partir de la vuelta 8, aproximadamente, Marc Márquez metió una marcha más para ampliar la distancia con Álex hasta más de un segundo y medio.

Mientras tanto, Pecco se iba acercando poco a poco al piloto de Gresini Racing. Álex no conseguía encontrar esas décimas que le permitieran dejar atrás al piloto del equipo oficial de Ducati. Por detrás se abría un pequeño hueco con las KTM de Acosta y Binder. Las motos de la marca austríaca resistían ante el arreón de las Ducati. El gap entre los dos del podio y Acosta y Binder era muy pequeño. No así con Marc Márquez, cuyo hueco con el segundo era cada vez más amplio.

En la vuelta 12 llegó la caída de Brad Binder. El piloto sudafricano se iba al suelo cuando estaba realizando su mejor carrera de la temporada, y Acosta se quedaba solo en la pelea contra las Ducati. Poco después, al paso por meta, en la uno, se caía Fabio Quartararo. El de Yamaha decía adiós a la carrera otra vez, aunque en esta ocasión estaba peleando bastante atrás. Hasta Joan Mir, con la Honda, le había adelantado.

Por delante, Mr. 37 no daba opción alguna a que se acercaran sus rivales y se encaminaba hacia un nuevo Grand Chelem en su carrera deportiva: pole, vuelta rápida, victoria y liderar todas las vueltas de carrera. Por algo se dice que Aragón es el jardín de Marc Márquez. En Gresini intentaron ponerle nervioso el miércoles, pero no ha surtido efecto. El ocho veces campeón del mundo es de hielo y no se deja intimidar por nadie. Después de fallar en otro de sus jardines, como era Austin, aquí no falló delante de la afición española.

Álex resiste ante Bagnaia

En la pelea por la segunda posición, Álex Márquez aguantó bastante bien y terminó por delante del italiano. En el inicio de carrera dio la sensación de que Pecco tenía algo más que el 73, pero el de Gresini no titubeó en ningún momento. Bagnaia estuvo casi toda la carrera pegado a Álex, pero no pudo adelantarle en ningún punto. El pequeño de los Márquez fue por delante toda la carrera y en el tramo final apretó para coger algo de distancia y asegurar esa segunda posición. Pedro Acosta no pudo luchar con las Ducati al final, pero entró cuarto y consiguió su mejor resultado de la temporada.

Con esta victoria, Marc Márquez es más líder del Mundial de MotoGP tras conseguir los 37 puntos de 37 posibles. Lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a ganar en su territorio, en el lugar donde volvió a ganar más de mil días después tras lograrlo el año pasado. Fue su primer triunfo con Ducati, aquí demostró el 93 que no estaba muerto, todavía tenía mucha velocidad.

Un año después, la historia se repite, y lo hace dominando todos los entrenamientos y carreras. Desde 2015 en Alemania ningún piloto dominaba todas las sesiones y todas las carreras, y ese piloto fue Marc Márquez. Como no, lo hizo en otro de sus jardines, Sachsenring.