Álex Márquez arremete contra Morbidelli tras el accidente

Álex Márquez habló tras el accidente con Morbidelli en la sprint race del GP de España de MotoGP. El piloto de Cervera arremetió contra el de Yamaha por tirarle en la primera vuelta de la carrera, «no se dónde iba porque no había hueco». Respecto a la caída posterior, el de Gresini asume su error y dice haberse pasado de «optimista» al dejarse llevar «por la euforia de estar en Jerez».

Resumen

«Me he llevado de todo menos puntos en la sprint. Estoy enfadado conmigo mismo. He salido muy bien, algo que me estaba costando con la Ducati. Eso es lo positivo. Lástima porque he tenido muchos toques en la primera vuelta y he perdido todo lo que había ganado en la salida. He sido demasiado optimista. Cuando las temperaturas están así hay que tener cuidado, sobretodo en la curva dos. Lo positivo es que hemos perdido dos, tres o cuatro puntos como máximo. En la carrera no nos podemos permitir estos fallos. Ha sido mi primer fallo del año. Vamos conociendo la moto. No habíamos corrido con estas temperaturas tan altas».

Accidente

«He hecho muy buena salida, entrando en la dos me ha pasado Quartararo y a mitad de la curva, cuando estaba acelerando, he escuchado una Yamaha. No había hueco porque yo estaba en la línea, no entendía nada. Morbidelli me ha dado fuerte y no he podido evitar la caída. Se me ha descolocado toda la moto. No se dónde iba porque no había hueco».

Expectativas para la carrera

«Bien. He sido demasiado optimista, me he dejado llevar por la euforia de estar en Jerez. Hay que llevar puntos a casa, es importante acabar carreras. Acabar séptimo u octavo sería un buen resultado para que la confianza siga estando impecable como ahora y sigamos sumando puntos. Nuestro objetivo no es ganar el campeonato sino vernos bastante delante a mitad del campeonato».

Salidas

«Con la Honda salía muy bien pero era un sistema de salida diferente. Eso es lo que más ha cambiado. Estoy intentando entender este embrague, aunque hemos dado un paso adelante muy importante».

«Ha sido muy buena hasta faltando seis minutos. Hemos cometido el error como equipo de no cambiar el neumático trasero. Hemos jugado nuestras cartas. Si hubiera llovido en ese momento estábamos primeros con un segundo de ventaja. Ha sido ese error y debemos aprender para el futuro».