Aleix Espargaró: «La velocidad la tengo, ahora hay que ajustar los límites»

Aleix Espargaró atendió a los medios de comunicación tras la primera jornada de entrenamientos en el GP de Aragón de MotoGP. El piloto de Aprilia estaba feliz pese a las caídas porque se con ritmo para luchar por el triunfo, y se tomó con humor el tener que responder preguntas sobre Marc Márquez. El español explicaba que tienen que entender el límite porque quiere ganar otra vez. «La velocidad la tengo», reconocía el tercer clasificado del Mundial.

«Ha sido un lujo verle. Estaba seguro de que en este circuito, después de todo, iría rápido. Y así ha sido, ha ido muy rápido. He hecho algunas vueltas con él al inicio en el FP1 y se le ve fluido conduciendo. Es genial que esté de vuelta».

¿Cómo ha ido la jornada?

«Ha sido un día extraño, con dos caídas, no recuerdo la última vez. Recuerdo al mejor Marc, cuando ganó diez carreras seguidas, que se caía un montón en entrenamientos. Hay que entender el límite. Yo quiero ganar otra vez, así que hay que entenderlo. Hoy no lo he entendido muy bien. Espero mañana entenderlo mejor».

Caídas

«Al menos ya sé dónde no caerme. Aparte de la curva 14, la segunda vez, hay como distintos tipos de pista y la moto se ha partido en dos: el chasis y el basculante, se ha destrozado la moto. Espero no volver a caerme ahí».

No ha habido muchas caídas en MotoGP

«Tengo la sensación de que para los neumáticos que ha traído Michelin hemos ido despacio. Este año nos han traído un neumático bastante más blando y el primero ha hecho 1:47.5. No es un tiempo muy rápido. El grip es bajo y han ido todos, menos yo, con un poco de cautela».

Sensaciones

«Me ha gustado liderar el primer entrenamiento, que no tiene mucho más, pero después de tanto tiempo, volverme a ver competitivo, y con la goma de carrera, cuando me he caído, venía para hacer 1:47.5, que habría estado primero. Así que la velocidad la tengo; ahora hay que ajustar un poco los límites».

¿Se ve con opciones de victoria?

«Lo importante es no cometer más errores. Me caí dos veces y eso te quita confianza. Partir una moto por la mitad no es bueno en ninguno de los casos. Creo que va a mejorar mucho la pista de hoy a mañana. Después de Misano y Austria, me vuelvo a sentir rápido».

Valorado en la pelea por el título

«Se me está teniendo súper en cuenta. No paramos de hacer un montón de actividades los tres. En toda mi carrera deportiva, he ido a diez veces menos ruedas de prensa que este año. He hecho todas las ruedas de prensa de todas las carreras. Estoy haciendo un montón de documentales. Se me está valorando. Por las victorias que llevo yo comparado con Pecco o Fabio, incluso me sorprende cuánto».

Repercusión por la vuelta de Marc

«Lo entiendo perfectamente. A ver, si os pasáis tres carreras preguntando… En su vuelta, después de Mugello, un tío que le han operado cuatro veces, que ha ganado 25 campeonatos, aquí, en Aragón, ha ganado seis veces. Es normal. Es español, como yo».

¿Cómo está el meñique?

«Perfecto. El dedo me duele bastante cuando acabo, pero pilotando, nada, cero».

Estado de la rodilla izquierda

«No sé qué me ha pasado. Este lateral interno me lo partió Bradley Smith en Barcelona hace tres años. Cuando he empezado a correr, me ha fallado la rodilla, pero luego, nada».