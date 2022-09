Márquez: «El podio está muy lejos y no es el objetivo»

Marc Márquez ha comparecido ante los medios de comunicación después de volver a subirse a la moto tras someterse a una cuarta operación. El ilerdense ha arrancado con buen pie en el GP de Aragón, ha marcado el octavo mejor tiempo del día, pero pese a que sus rivales le ven luchando por estar delante él se mantiene cauto y aseguró que «está muy lejos» y «no es el objetivo». «Estamos aquí para competir», explicó.

«El 1% de hacer podio es el mismo, está muy lejos. Hay muchos pilotos que van muy rápidos y no es el objetivo. Para mi hacer algo grande sería terminar la carrera de una manera buena y estando no muy lejos de los cinco primeros, pero tampoco estando luchando ahí delante. Ahora es un momento de estar donde me pida la moto y el cuerpo. Si hoy me he sentido bien y mañana me siento peor tocará bajar un punto pero estamos aquí para competir. En el MotoGP actual si te relajas estás último. Si vemos los ritmos de este viernes podría hacer un octavo o un décimo, pero es una incógnita ver cómo aguantaré las 23 vueltas. La máxima tanda han sido cinco vueltas. Estoy aquí para apretar dentro de lo que el cuerpo me aguante. Se que tarde o temprano va a llegar la primera caída, espero más tarde que temprano, es algo normal. Lo más importante es que me he encontrado mucho mejor por la tarde que por la mañana»

«He sido la primera Honda pero a nivel de ritmo he estado lejos de donde queremos estar. Se la primera Honda es una motivación pero no es el objetivo principal. Evidentemente es una motivación. Cuando llegas después de tres meses pilotas de instinto. La manera que piloto con esta moto de instinto es antinatural para mi estilo de pilotaje. Lo dije en pretemporada y lo vuelvo a decir ahora. Luego te vas adaptando, es cierto. También les pasa a los otros pilotos Honda. Al final, sabes donde tienes que frenar, donde tienes que girar y donde tienes que arriesgar y esto lo haces de una manera o de otra peleándote más o menos. Lo puedo llegar a compensar una vuelta pero para hacer ritmo de carrera es ahí donde necesitamos una moto que se entienda un poco mejor».

No ha sorprendido a sus rivales…

«Yo sí que me he sorprendido a mi mismo, tanto en Misano como aquí, porque por la tarde me he sentido mejor que por la mañana. Yo sé lo que he pasado, sé dónde estoy, sé dónde pretendo llegar. Luego el físico me dirá si se puede o no. He aceptado hace tiempo lo que tengo en el brazo, es ahí donde tenemos que seguir mejorando y a ver dónde llega a su 100 %. De momento sigo trabajando a mi manera, también es cierto que estoy en uno de mis circuitos favoritos y llegarán otros como Japón o Tailandia en los que sufriré un poco más».

¿Cómo ha visto a los rivales?

«Ahora ya está todo mucho más ordenado. Al final, tú ves la referencia con otros pilotos. Cuando vas detrás de uno o me pasaban, veo cómo van las motos y veo que tenemos que trabajar. Honda tiene que seguir trabajando porque sobre todo hay dos marcas que están por encima de las otras. Estamos en una situación en la que no se da la vuelta de un fin de semana a otro, mañana ya empezaré a probar cosas grandes, porque aunque no es la mejor estrategia para el fin de semana, yo estoy aquí sobre todo para preparar el 2023. Y eso significa, sacrificar otras cosas».

Se ha pegado un susto en el último curvón

«Y los que no se han visto».

La Honda de 2021 era más natural

«La moto del año pasado era más natural para el estilo de pilotaje, pero era más lenta. Esta moto es más antinatural par mi estilo de pilotaje y tenemos algunos problemas. Se está viendo que, aunque las Honda estemos lejos de la cabeza, estamos yendo más rápido que el año pasado. Es ahí donde se tiene que encontrar el compromiso para el año que viene y hacer una buena moto en todos los sentidos. También es verdad que en el MotoGP de ahora está todo muy apretado. No estoy pilotando aún suelto, pero me he cansado el doble por la mañana que por la tarde, porque iba más rígido y no iba cómodo».

¿Tiene claro que va a acabar la carrera?

«Mi intención es hacer todo el fin de semana y acabar la carrera. Si estás cansado, bajas un poco el ritmo y puedes acabar la carrera bien. Hay que aceptar ir un poco más lento».

Cambios en la Honda respecto a Mugello

«No. Es la misma. He preferido empezar con la misma moto. Cuando volví de la otra recuperación, empezamos con todo lo nuevo de los otros pilotos y acabé en la dirección que creía yo que era buena y al final todos fueron en esa dirección. Aquí he empezado con la moto con la que corrí en Austin y a partir de ahí iremos introduciendo cositas. Honda está trabajando y sé que Nakagami está yendo por una dirección bastante diferente. Ya llegaremos, porque de momento me debo encontrar yo bien para probar bien las cosas. Si las pruebas por probar… Tengo que ser sincero con el equipo y probar cuando se pueda, porque el comentario tiene que ser preciso. Estamos en unas carreras vitales para el año que viene».