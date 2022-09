Aleix Espargaró: «No firmo el empate, quiero luchar por la victoria»

Aleix Espargaró saldrá cuarto en el Gran Premio de Aragón de MotoGP tras una jornada intensa de entrenamientos. El piloto español es la primera moto no Ducati de la parrilla y pese al dominio de la fábrica italiana, el de Granollers asegura que no firma quedar detrás de Bagnaia y delante de Quartararo. «¿Firmamos el empate? Si no fuera Aragón, sí. Aquí me gustaría luchar por la victoria. No me vale el empate», comentó

Resumen del día

«Ha sido un día con mucha tensión, la verdad. Entré a box y estaba como un poco agotado porque después de las dos caídas de ayer, sabía que era rápido, pero he perdido algo de confianza. Esta mañana no iba nada cómodo, no me quería volver a caer. Eso ha hecho que no estuviera, otra vez, entre los 10 mejores. En el cuarto libre, he vuelto a recuperar un poco de confianza. En la Q1, he hecho una muy buena vuelta, pero sólo tenía una bala para la Q2 y sabía que o me clasificaba bien o aquí, con las Ducati, mañana era muy difícil. He hecho una vuelta bastante decente. Cuarto está bien. Hoy los tres de delante, las tres Ducati, están en otro mundo. Es muy difícil. A Fabio y a mí nos sacan 10 km/h en las rectas, la cuarta posición es buena».

Cuarto que sabe bien

«Sin duda. Es una pista en la que yo tenía ilusión de luchar por la pole, pero viendo el nivel de las Ducati… no pasamos de 340 km/h y ellos pasan de 350 km/h, mis dos caídas de ayer, esta mañana iba muy tenso pilotando, no pilotaba nada bien. Con las gomas de carrera le hemos dado la vuelta, hemos mejorado la moto, me he encontrado ya con muy buenas sensaciones y me voy contento».

Acción con Márquez y Di Giannantonio

«Estaban todos detrás esperando en la recta de atrás. Luego, me he colado y he intentado quedarme fuera de la línea de carrera. Creo que estaba fuera claramente, pero Diggia se ha colado y ha dado la sensación de que le molestaba, pero Diggia estaba fuera de la línea totalmente, así que la Dirección de Carrera así lo ha entendido y se ha quedado sin más. Luego, me he quedado en el box porque he visto que otra vez estaba todo el mundo esperando. Decidí esperar al final del todo para hacer una vuelta limpia y pude hacer 1:46.5, que es un tiempo muy rápido».

¿Calculadora o a por todas?

«La calculadora la puede sacar Fabio, yo no tengo ninguna calculadora, tengo que ir a por todas, a tope, a intentar recortar. Hay que ser realistas: aquí las Ducati son muy fuertes, pero yo también tengo muy buen ritmo. En MotoGP puede pasar de todo. Voy a intentarlo».

«En cuanto a ritmo estoy un poquito más cerca, pero sí es verdad que aquí el consumo de neumático es alto. Aquí, las Ducati, al tener tanta velocidad, se pueden permitir gastar un pelín menos en la fase de aceleración porque cuando ponen la moto recta tienen mucha velocidad. Nosotros no podemos hacer eso. Habrá que intentar usar la cabeza y no explotar el neumático al inicio de carrera».

Puntos para adelantar a las Ducati

«Hay bastantes sitios para adelantar. Mi moto es muy estable en frenada y yo estoy frenando bien, sobre todo, con el neumático duro delantero que es con el que vamos a correr. Por la mañana, sufrimos porque hacía mucho frío y no pudimos montar el duro. Adelantar no me preocupa; sí lo hace gastar el neumático trasero».

La clave de la carrera

«No romper el neumático trasero. No me preocupa la velocidad. Este año hay varios circuitos en los que, a diferencia del pasado, somos rápidos, pero no hay que romper ese neumático y no será fácil aguantar la velocidad de las Ducati sin romperlo. Pero creo que es la única clave».

Delante de Quartararo y detrás de Bagnaia

Programa de MotoGP para 2023

«Lo voy a responder cuando lo pruebe».