Alcaraz vuelve a sentir la magia ante Musetti y ya está en cuartos de Miami

La calidad de Carlos Alcaraz está pasando a significar una auténtica tortura, derivada en desesperación para sus rivales en el Masters 1000 de Miami. Menos de 24 horas después de que Gael Monfils no pudiera explicarse cómo se producía tal vendaval de talento desde el otro lado de la pista, en octavos de final, Lorenzo Musetti, se convirtió también en víctima (6-3, 6-3) de Alcaraz, quien volvió a sentir la pelota como en toda la gira norteamericana y golpeó y diseñó a partes iguales hasta acabar con los dos pies en cuartos de final del Miami Open.

Combinando el poderío de su derecha con un cada vez más engrasado revés de fondo, Alcaraz ajustició a un Musetti que dio espectáculo, mostrando una buena cara, pero demostrando a su vez que, hoy por hoy, está dos escalones por debajo de su –casi– compañero de generación. Además de la pegada, Carlos también estuvo finísimo con la dejada, completando el repertorio ofensivo que le convierte en inalcanzable para sus rivales cuando se encuentra 100% concentrado y cerca del tope de inspiración. Como escribió tras ganar a Monfils, «sentir la magia» volvió a ser la clave de su éxito.

Por poner un pero a un nuevo show, en la novena victoria consecutiva entre Indian Wells y Miami para Carlos Alcaraz, la relajación al servicio en el segundo set ocasionó una rotura por parte de Musetti y varias pelotas de break en otro juego. En lo demás, sobresaliente indiscutible para Carlitos, confiado en sus posibilidades y con la fuerza y el toque de su lado para seguir creciendo en un torneo en el que se ha convertido, por derecho propio, en el gran favorito al título.

Comenzaron Alcaraz y Musetti su partido de octavos de final con retraso, debido a un nuevo episodio inesperado en esta gira por Estados Unidos. Esta vez no fue la lluvia en el desierto ni las abejas, como en Indian Wells, si no un corte de electricidad, que obligó a parar durante casi una hora el partido previo en la central del Miami Open, retrasando toda la jornada y haciendo que los contendientes del partido más esperado saltaran con cierta espera.

Musetti conoce a Alcaraz desde pequeños, ya que sólo les separan unos meses –del 2022 el italiano y del 2003 el español–, y por ello, sabía lo que le esperaba en el partido. A estas alturas, el italiano sabe que no puede competir en potencia con una fuerza de la naturaleza como Carlos, pero se equivocó en su estrategia de inicio y los fallos, así como el acierto de un concentrado Alcaraz, le ocasionaron un break que restaba emoción nada más empezar.

THE AUDACITY 😱 @carlosalcaraz & @Lorenzo1Musetti producing some #MiamiOpen MAGIC 💫 pic.twitter.com/RNlqXvbRtk

El favorito se adelantaba y no iba a parar en todo el set, con el martillo en el drive y limitando al máximo los puntos al resto de su rival, que apenas pudo rascar puntos sueltos y manejarse con su servicio para que el resultado no fuera abultado. Finalmente, la contienda en el primer parcial se cerraba por 6-3 porque en el último juego, Alcaraz volvía a forzar la máquina y quebraba de nuevo a un Musetti que, con sonrisa irónica, se marchaba pensativo al banquillo buscando soluciones.

Los winners estaban del lado de Carlos, que seguía golpeando con fuerza desde el fondo de la pista y sin un ápice de cansancio, pese a haber jugado el día anterior. Musetti había cambiado su estrategia, subiendo a la red y buscando incomodar a su rival sin tanto intercambio de fondo del que, por H o por B, salía casi siempre vencedor. Así consiguió la paridad el italiano, quien en un atisbo de relajación de Alcaraz, a punto estuvo de llevarse un break que hubiera cambiado el partido. A base de calidad lo evitaba el español, manteniendo las cosas en su sitio.

Double Sun Dreams 🌟@carlosalcaraz moves past Musetti 6-3 6-3 for his ninth consecutive win at #MiamiOpen pic.twitter.com/UPnZTeFLW6

— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2024