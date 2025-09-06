Alcaraz y lo que supone enfrentarse a Djokovic: «Su aura influye y lo hace todo más complicado»

Djokovic se apoya con los dos brazos sobre la red mientras espera a que Alcaraz termine de celebrar para darle la enhorabuena. Observa como el murciano avanza a su posición. Como el nuevo tenis camina, mientras que el de antes aguanta inmóvil. Una representación del porvernir del tenis. Ambos se abrazan después de que Carlitos haya vencido, a la cuarta, al serbio en pista dura y le niegue así la inmortalidad.

El murciano se enfrentaba a más que un tenista. Lo hacía ante todo el aura que rodea al mito de 38 años que se empeña en llevar la contraria al tiempo. Pero los campeones se marchan para dejar paso a otros campeones.

«Djokovic siempre es complicado. No por el gran juego que tiene, sino por el hecho de tenerlo delante. Ese aura que tiene influye. Es difícil mantener todo eso al margen y concentrarse en uno mismo. He empezado fuerte, sabiendo lo que tenía que hacer en cada momento. Ha habido un punto del partido que ha tenido un bajón físico y lo he aprovechado En cuanto a sensaciones no es el mejor partido del torneo, he tenido muchos errores no forzados», aseguró Alcaraz tras la victoria contra Djokovic.