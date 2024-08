Alcaraz – Li Tu: horario y dónde ver en TV el partido del US Open

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open 2024 frente al australiano Li Tu. El murciano es el gran favorito para llevarse este partido de primera ronda del cuarto y último Grand Slam del año. El de El Palmar peleará por llevarse este título y así sumar un grande más a los que ya ha conseguido este año, que son Roland Garros y Wimbledon. En su camino hacia la final se podría cruzar contra Jannik Sinner, que sigue en el ojo del huracán, mientras que a Novak Djokovic sólo podría encontrárselo en el choque decisivo que se disputará el domingo 8 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium.

A qué hora juega Carlos Alcaraz: el partido de tenis del US Open 2024 contra Li Tu

Carlos Alcaraz arranca su participación en el US Open 2024 y se estrena en primera ronda enfrentándose a Li Tu, un tenista australiano con el que nunca se ha medido. El de El Palmar consiguió llevarse este Grand Slam en 2022, mientras que en la última edición fue Novak Djokovic el que consiguió llevarse el triunfo en el cuarto y último grande del año. El murciano viene tras caer demasiado pronto en el Masters 1.000 de Cincinnati y espera poder dejar atrás ese torneo para recuperar la versión que ofreció en Roland Garros y Wimbledon, donde fue imparable y consiguió proclamarse el campeón. Eso sí, también está en el recuerdo los Juegos Olímpicos de París 2024, donde cayó en la final frente a Nole y tuvo que conformarse con morder la medalla de plata en lugar del oro que tanto ansiaba.

Es cierto que el año no comenzó de la mejor manera para Carlos Alcaraz, pero el murciano se fue recomponiendo y sacando su mejor nivel hasta conseguir ganar por primera vez en su carrera Roland Garros y revalidar un mes después un torneo tan mítico como es Wimbledon. Ahora quiere completar el casi pleno logrando el US Open 2024 y así poder presumir de haber conquistado tres de los cuatro Grand Slam que figuran en el calendario de la ATP.

El partido entre Carlos Alcaraz y Li Tu de primera ronda del US Open 2024 está programado para la madrugada del martes 27 de agosto al miércoles 28. El choque comenzará no antes de la 1:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Este encuentro que espera llevarse el murciano se disputará en la pista central, la mítica Arthur Ashe Stadium.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el US Open 2024

Carlos Alcaraz ha venido firmando un grandísimo año, ya que consiguió llevarse por primera vez en su carrera Roland Garros y un mes después fue capaz de revalidar el título en Wimbledon. La cruz en esta temporada fue la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que cayó derrotado en la final frente a Novak Djokovic. Ahora el murciano espera poder hacer un gran US Open en Estados Unidos y sumar su segundo entorchado de este Grand Slam americano.

El tenista de El Palmar y Li Tu no se han enfrentado nunca en el circuito de la ATP. Carlos Alcaraz parte como el gran favorito, ya que el número 3 del ranking es uno de los candidatos a llevarse este apasionante US Open 2024 que tenemos por delante. Por otro lado, el australiano tiene 28 años y ocupa el puesto 186 en la clasificación de tenistas.

Dónde ver a Carlos Alcaraz contra Li Tu

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en nuestro país todo el US Open 2024. Esta plataforma se encargará de emitir los partidos más importantes del cuarto y último Grand Slam del año que se celebra en Estados Unidos y en el que participa el murciano, al igual que otros tenistas españoles. Los canales asignados para ver en directo por televisión el Carlos Alcaraz – Li Tu han sido Vamos, Movistar+ y Movistar Deportes, pero hay que recordar que los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico, mientras que el tercero de ellos es de pago.

Además, todos aquellos amantes y seguidores de este deporte, además de aficionados incondicionales de Carlos Alcaraz, podrán ver este encuentro de primera ronda del US Open 2024 contra Li Tu en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en plataformas como móviles, tablets, ordenadores y smarts TVs. Recordamos que la app Tennis TV no dará este campeonato, ya que no tiene los derechos para emitir los Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos, como siempre, la mejor información sobre todo lo que ocurra en este apasionante US Open 2024, donde prestaremos especial atención a los encuentros de Carlos Alcaraz. Narraremos en directo y en vivo online juego a juego los partidos más importantes del murciano y publicaremos la crónica y las reacciones más importantes que se produzcan en Estados Unidos.