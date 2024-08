Alcaraz se podría enfrentar a Sinner en semifinales del US Open en pleno escándalo de dopaje del italiano

Carlos Alcaraz se medirá a Jannik Sinner en semifinales del US Open si es que ambos avanzan hasta esta ronda. El tenista español, que llega a este Grand Slam como cuarto cabeza de serie, se podría medir al italiano en un enfrentamiento con gran morbo, toda vez que el US Open viene marcado por el caso de doble positivo en un control antidoping del tenista italiano, un doble positivo que acabó sin sanción.

Al ser tercer cabeza de serie, Alcaraz sabía que sí o sí le tocaría en el US Open o Sinner (primera cabeza de serie, número 1 del mundo) o Djokovic (número 2) en semifinales. Ha sido el italiano, que es el gran rival generacional del tenista español. Con Djokovic no se enfrentaría Carlos hasta la hipotética final, que se jugará el 7 de septiembre en Nueva York.

Se da la circunstancia que el primer positivo que Jannik Sinner dio fue en un encuentro contra Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Indian Wells, partido que fue ganado por el murciano. Cabe recordar que para el Tribunal de la ITIA (Agencia Internacional de Integridad en el Tenis) la presencia de clostebol, que es la sustancia que está prohibida porque mejora el rendimiento de los tenistas, en el organismo de Sinner llegó durante el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta y que Jannik no sabía nada, motivo por el que no se le pone una sanción deportiva.

Precisamente por ese motivo, porque no hay un castigo mayor, Sinner puede jugar el US Open con normalidad. Y es el máximo favorito, ya que es el número 1 del mundo y por eso figura como el primer cabeza del torneo estadounidense, último gran torneo de la temporada.

One step closer.

The US Open men’s singles draw is out! pic.twitter.com/gM38w7oapj

— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024