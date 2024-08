El trato de favor a Jannik Sinner por su doble positivo que revoluciona el deporte mundial

La resolución de la ITIA (Agencia Internacional de Integridad en el Tenis) en la que explica el caso de Jannik Sinner tiene incongruencias y deja varios cabos sueltos. El doble positivo en Indian Wells de Sinner, por el que no ha sido sancionado con meses de prohibición de competir en el circuito, ha provocado un auténtico terremoto en el mundo del tenis. Son dos las principales dudas que deja la resolución: cómo es posible que el fisioterapeuta de un masaje a Sinner sin guantes tras haberse curado un dedo con un fármaco que podía tener sustancias que dan positivo y cómo es también posible que en un sólo día tuvieran tiempo para que se le comunicara ese positivo, su equipo legal presentara recurso y la ITIA lo aceptara.

El texto, de 33 páginas, detalla el proceso seguido desde el momento en el que el fisioterapeuta del tenista italiano se hace un corte en el dedo, donde ellos ponen el inicio del caso, hasta el final del proceso, con la resolución dada a conocer este martes.

La resolución del Tribunal de la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis no deja claro porque se limita a explicar los hechos sin pedir explicaciones es cómo en tan sólo un día se comunica a Jannik Sinner su positivo, el equipo legal de Sinner presenta una reclamación y ésta es aceptada. Todo en 24 horas, lo que permitió que no se hiciera público el caso, lo que es un claro trato de favor, tal y como han denunciado varios tenistas.

En concreto, el 4 de abril la ITIA informa a Jannik Sinner que ha dado positivo en un control antidoping. En pocas horas, su equipo legal presenta una reclamación -que extraña la celeridad al suponer que no tenían por qué saber nada y encontrarse en una situación totalmente nueva, la del positivo- y la ITIA, también en tiempo récord, acepta la reclamación. Esto provoca que además de que el positivo no se haga público, no se le ponga al tenista una sanción provisional.

Unos días después, tras haber participado en el Masters 1.000 de Montecarlo, se repite el mismo proceso. La ITIA comunica a Sinner que ha dado positivo otra vez, por segunda ocasión, y de nuevo los abogados del tenista italiano muestran una gran rapidez al preparar y presentar una reclamación que llegue en tiempo y que, además, sea aceptada para volver a evitar una sanción provisional.

Es este tema el que levanta más ampollas y el que ha abierto un debate sobre si Sinner tuvo trato de favor. Por dos ocasiones diferentes, en un sólo día se le fue comunicado el positivo, llegan a tiempo para preparar un recurso que además es aceptado en ese mismo día.

La otra gran duda del caso Sinner

La otra duda que queda en este caso es que cómo es posible que un fisioterapeuta profesional, que atiende a un deportista de élite y que compró un producto cuyo prospecto avisa que tiene sustancias susceptibles de dar positivo, diera un masaje a Sinner sin guantes. Giacomo Naldi, que es el fisioterapeuta en cuestión y con una larga experiencia, no se puso unos guantes -lo que es habitual hacer- e hizo su trabajo sin protección a pesar de que había tenido un corte y se había curado con un fármaco en formato spray que podía tener sustancias que dan positivo en un control antidopaje.

Lo llamativo del caso, como recoge la resolución, es que Naldi se había hecho una herida en el dedo, motivo por el que compró Trofodermin Spray para cicatrizar la herida. Este fármaco fue recomendado por el doctor Ferrara y como en Estados Unidos se requiere de receta médica, se lo proporcionó a Naldi, ya que lo tenía al haberlo comprado unos días antes en Italia, donde no se requiere receta para comprarlo.

El doctor Ferrara, explica el texto de la ITIA, asegura haber advertido al fisioterapeuta de Sinner de la posibilidad de que el Trofodermin pudiera contener sustancias de dar positivo. Naldi, se especifica en el texto, dice que no recuerda esa recomendación de Ferrara y argumenta que como sufría jet-lag y tenía problemas familiares, pudo no haber entendido esas advertencias. Pese a que el Tribunal indica que sí existió ese aviso del doctor al fisioterapeuta, se acaba creyendo la versión de Sinner, porque explica que él preguntó a Naldi si se estaba medicando con algo por su corte. Le contestó que no y acabó haciéndole los masajes… sin guantes. Y en la resolución figura que Sinner no sabía eso, que se lo ocultó su fisioterapeuta.

Cabe recordar que para el Tribunal de la ITIA esta presencia de clostebol, que es la sustancia que está prohibida porque mejora el rendimiento de los tenistas, en el organismo de Sinner llegó durante el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta.