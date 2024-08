El presidente del tenis italiano desbarra para defender a Sinner: «Idiotas, frustrados, venenosos»

Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, ha arremetido contra los tenistas que critican a Jannik Sinner después de que el número 1 del mundo, máximo rival de Carlos Alcaraz, diera dos veces positivo en un control antidopaje al que se sometió durante la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells.

Tras la oleada de críticas porque no se haya castigado a Sinner, que podrá seguir en el circuito y no se le pone ninguna sanción de tiempo, Binaghi llama «idiotas y frustrados» a esos tenistas que pidieron castigar a Sinner. El mensaje va dirigido a otros tenistas como Nick Kyrgios, Lucas Pouille, Gastao Elias o Denis Shapovalov, que abiertamente criticaron que no se colocara ninguna sanción al italiano.

«Es ridículo. Ya sea accidental o planeado. Das dos veces positivo con una sustancia prohibida, esteroides. Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró…», comentó Kyrgios. «Quizá deberían dejar de tomarnos por idiotas, ¿no?», comentó Pouille. «El tenis es oficialmente una broma», añadió Elias. Además, el polaco Kamil Majchrzak, que sí estuvo sancionado durante 13 meses por un caso de dopaje similar, comentó estar «devastado y abrumado» ante este doble rasero de la ATP.

Para Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, todas estas críticas provienen de «idiotas y frustrados». «Las críticas vienen de aquellos que tenían a su disposición más medios técnicos que Sinner para convertirse en el número uno del mundo y que, en cambio, fracasaron estrepitosamente», comentó Binaghi.

El máximo representante del tenis italiano tilda estos comentarios críticos con Sinner como «venenosos» y llama a todos estos tenistas «frustrados»: «Hubiera sido muy diferente escucharlos de Nadal, Djokovic, Medvedev, gente de diferente profundidad humana», añade.

El positivo de Jannik Sinner

El italiano dio dos veces positivo en un control antidopaje al que se sometió durante la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells. Sin embargo, Sinner no tendrá ninguna sanción deportiva más allá que la de quitarle los puntos y el dinero conseguido en ese torneo. Pero no tiene un castigo mayor como una suspensión durante meses como sí le ocurrió a Majchrzak.

La ITIA (Agencia Internacional de Integridad en el Tenis) emitió un comunicado que difundió el propio Sinner en el que explicaba las causas del castigo, que para algunos ha sido muy poco severo. La sustancia por la que dio positivo el italiano, clostebol, mejora el rendimiento de los tenistas, por lo que su consumo está terminantemente prohibido en el circuito.

Dicha sustancia, presente en «menos de una milmillonésima parte de un gramo», según informo el equipo del italiano, llegó a parar al organismo de Sinner durante el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta, que «compró un producto de venta libre en una farmacia italiana para curar un corte en su dedo».