Un tenista polaco fue suspendido 13 meses por un caso de dopaje similar al de Jannik Sinner

Kamil Majchrzak es un tenista polaco que estuvo sancionado durante 13 meses sin poder competir por «dopaje accidental». En el año 2022 se encontró la presencia de una sustancia prohibida en su organismo. Él argumentó que había sido un ejemplo de contaminación al beber una bebida isotónica que contenía esa sustancia prohibida. Pese a ello, estuvo un año entero sin poder jugar y ahora, ya en competición, ha explotado por el caso Sinner.

El italiano, actual número 1 del mundo del tenis y máximo rival de Carlos Alcaraz, dio dos veces positivo en un control antidopaje al que se sometió durante la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells. Sin embargo, Sinner no tendrá ninguna sanción deportiva más allá que la de quitarle los puntos y el dinero conseguido en ese torneo. Pero no tiene un castigo mayor como una suspensión durante meses como sí le ocurrió a Majchrzak. De ahí que el polaco se haya quejado del doble rasero de la ATP.

«Unas horas antes de mi partido he recibido esta noticia tremendamente chocante y dolorosa para mí. No voy a entrar en detalles por mi salud mental, pero no el hecho de no haber podido defenderme en un tribunal durante todo mi caso, mientras otros pueden jugar con normalidad en la misma situación que viví yo, no me da paz», ha escrito Kamil Majchrzak.

El polaco fue sancionado en un primer momento a cuatro años de sanción, pero tras recursos, el castigo se quedó en 13 meses tras aceptar una sanción bajo el Programa Antidopaje de Tenis, que reconoció que era un caso de «dopaje accidental». Es decir, un caso similar al de Sinner, pero para el italiano no hay castigo de tiempo de competición y para Majchrzak, que asegura estar «devastado y abrumado», sí.

«Como ya he dicho, tal vez me equivoque. Además, a quién le importa lo que piense un jugador de menor rango», añadió el tenista polaco, que en el momento de su sanción era el número 82 del ranking ATP. Majchrzak expresó su enorme decepción por este doble rasero respecto a su caso y el de Sinner. «Hay muchas emociones dentro y fuera de la cancha», siguió el polaco.

La defensa de Jannik Sinner

La ITIA (Agencia Internacional de Integridad en el Tenis) emitió un comunicado que difundió el propio Sinner en el que explicaba las causas del castigo, que para algunos ha sido muy poco severo. La sustancia por la que dio positivo el italiano, clostebol, mejora el rendimiento de los tenistas, por lo que su consumo está terminantemente prohibido en el circuito.

Dicha sustancia, presente en «menos de una milmillonésima parte de un gramo», según informo el equipo del italiano, llegó a parar al organismo de Sinner durante el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta, que «compró un producto de venta libre en una farmacia italiana para curar un corte en su dedo».

«También nos gustaría reconocer la solidez del proceso de investigación y la evaluación independiente de los hechos en el marco del Programa Antidopaje del Tenis (TADP), que le ha permitido seguir compitiendo», añadió la ATP en su publicación. Además, subrayó «la necesidad de que los jugadores y sus entornos tengan el máximo cuidado en el uso de productos o tratamientos», con la intención de «garantizar» la integridad del deporte.