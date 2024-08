Calendario US Open 2024: horarios de los partidos, cuándo empieza y qué día es la final

La emoción del tenis alcanza puntos máximos con la llegada del US Open 2024, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, que se disputa en los próximos días en Nueva York y que se presenta repleto de alicientes tanto en el cuadro ATP como en la competición WTA. A continuación, desglosaremos el calendario del evento con todos los partidos que se disputarán en cada jornada, los horarios y especial hincapié en cuándo empieza la cita y qué día es el estipulado para la final.

Alcaraz, Djokovic y Sinner en el cuadro masculino y Swiatek, Sabalenka, Gauff e incluso Paula Badosa en el femenino aparecen como candidatas a la victoria en el US Open 2024, un torneo cuyo ambiente va más allá de lo meramente tenístico y hace que sea uno de los más especiales para los jugadores. Su condición de Grand Slam repercute en lo deportivo y en lo económico y la emoción será si cabe mayor a los anteriores debido a los últimos acontecimientos y a que se presenta, para algunos, la última oportunidad de hacerse con un gran título en la temporada 2024, así como para otros la ocasión de engrosar su palmarés este año.

Todas las fechas del US Open 2024

Con la tierra batida ya aparcada por lo que resta de año, el US Open 2024 pone el colofón a la gira norteamericana sobre pista dura outdoor con la celebración del cuarto Grand Slam de la temporada. En un año particular debido a la disputa de los Juegos Olímpicos de París, el US Open se disputa en unas fechas estipuladas entre el lunes 26 de agosto y el domingo 8 de septiembre. Son, en total, 14 días de competición en el cuadro masculino y 13 en el femenino, donde se celebra un día antes la final. La fase previa comenzó días antes, en pos de completar a los últimos integrantes de los cuadros ATP y WTA.

Primera ronda: lunes 26 y martes 27 de agosto

⁠Segunda ronda: miércoles 28 y jueves 29 de agosto

⁠Tercera ronda: viernes 30 y sábado 31 de agosto

⁠Octavos de final: domingo 1 y lunes 2 de septiembre

⁠Cuartos de final: martes 3 y miércoles 4 de septiembre

⁠Semifinales femeninas: jueves 5 de septiembre

⁠Semifinales masculinas: viernes 6 de septiembre

⁠ Final femenina US Open 2024 : sábado 7 de septiembre

: sábado 7 de septiembre ⁠Final masculina US Open 2024: domingo 8 de septiembre

A qué hora empiezan los partidos en el US Open y diferencia horaria

La pista central del US Open, la denominada Arthur Ashe, cuenta con un techo retráctil que impedirá retrasos en caso de lluvia en el torneo de Grand Slam, si bien las pistas exteriores sí podrían enfrentarse a modificaciones si el tiempo es adverso. En cualquier caso, la jornada del US Open comenzará en torno a las 11:00 horas en Nueva York, que con la diferencia horaria será a las 17:00 horas en España. Los partidos de la sesión de tarde y noche se irán, por tanto, a la madrugada española, por lo que habrá que trasnochar para ver en directo algunos de los principales partidos.

Los premios y el dinero que reparte el torneo

El US Open 2024 cuenta con el mejor premio de la historia para los jugadores en este año, teniendo además en cuenta que las ganancias son las mismas para los miembros del cuadro masculino ATP que para las mujeres en la competición WTA. El ganador del torneo se llevará un total de 3’25 millones de euros, mientras que los finalistas se harán con la mitad del premio económico. También se aumentan cantidades en las rondas anteriores, desde la primera hasta las semifinales.