¿Cuándo juega Carlos Alcaraz en el US Open 2024? Fecha y hora de su primer partido

El US Open 2024 se presenta como un reto mayúsculo para Carlos Alcaraz, que cuenta con la posibilidad de sumar su segundo título en Nueva York y el tercer Grand Slam de la temporada para él. El jugador español cayó a las primeras de cambio en el reciente Masters 1000 de Cincinnati pero se presenta como favorito en Flushing Meadows, donde ya conoce su camino y cuándo jugará su primer partido. A continuación, te damos toda la información relacionada con Alcaraz y el US Open, incluyendo sus contrincantes, horarios y dónde ver en directo sus encuentros en el torneo.

Encuadrado como tercer cabeza de serie del cuadro final del US Open 2024, Alcaraz es, junto al vigente campeón Novak Djokovic y Jannik Sinner, el principal favorito a un título que ya conquistó en 2022, en el mágico día en el que se convirtió en número uno del ranking ATP por primera vez. Carlos conoció el jueves a los que serán sus rivales en el torneo, si bien el primer escollo del murciano deberá desvelarse horas después, ya que el partido de primera ronda tras el sorteo le medirá a un jugador procedente de la fase previa.

Por la disposición del US Open, lo que sí se puede saber es cuándo jugará Carlos Alcaraz, quien como el resto de tenistas del cuadro ATP, juega su partido de primera ronda en los dos días iniciales del torneo, siempre y cuando las condiciones meteorológicas no sean adversas. El murciano debutará en el US Open 2024 el lunes 26 de agosto o el martes 27 de agosto, en horario aún por confirmar por la organización y con la posibilidad de que haya que trasnochar para ver sus encuentros, debido a la diferencia horaria entre España y Nueva York, donde se celebra el cuarto Grand Slam de la temporada de tenis.

A qué hora juega Alcaraz su primer partido

Aún no se conoce oficialmente la fecha y la hora del primer partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2024. El cuadro final, tras el sorteo, deparó un enfrentamiento inicial con un tenista procedente de la previa, ante el que el murciano, flamante campeón de Roland Garros y Wimbledon y finalista en los Juegos Olímpicos de París, partirá como favorito. Lo que sí se sabe es que el encuentro se disputará el lunes 26 de agosto o el martes 27 de agosto, mientras que las siguientes rondas, de ganar, las iría jugando cada dos días, con una jornada de descanso entre medias.

Dónde ver el partido de Alcaraz en el US Open en directo

Para ver los partidos de Carlos Alcaraz en el US Open 2024, así como el resto de la actividad de otros protagonistas en el torneo de tenis disputado en Nueva York, habrá que estar suscrito a la plataforma de pago de Movistar +, que emitirá en directo todos los partidos relevantes de la cita de Grand Slam, tanto en el cuadro masculino, en el que destacan, además de Alcaraz, Djokovic, Sinner, Zverev o Medvedev, como en el femenino, con Swiatek y Sabalenka como favoritas y la española Paula Badosa con opciones de cuajar un gran papel.

Todos sus rivales en el US Open 2024

Carlos Alcaraz es uno de los hombres a seguir en el cuadro individual ATP del US Open 2024. El murciano, campeón en 2022, espera superar las semifinales de 2023, en las que cayó ante Daniil Medvedev, y después de su debut ante un tenista de la previa, tendría rivales complicados en su camino como Jack Draper, Denis Shapovalov o Sebastian Korda, antes de cuartos de final. Jannik Sinner, posible contrincante en semifinales, también está por el lado del cuadro de Alcaraz.