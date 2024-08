Carlos Alcaraz pidió perdón públicamente a través de sus redes sociales tras ese criticado gesto que protagonizó en el partido de octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, en el que cayó derrotado frente a Gaël Monfils. El tenista español perdió los nervios al perder el tercer juego del último set y destrozó una raqueta golpeándola una y otra vez contra la pista. Era que le veíamos efectuar esta acción tan típica en el tenis, pero lo cierto es que le sirvió para deshacerse de toda la tensión contenida.

No sólo por su mal juego ante el francés, sino también por lo ocurrido en las últimas semanas. Recordemos que no hace ni una quincena de su derrota en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Novak Djokovic en la que perdió el oro y se tuvo que conformar con la plata. Ese día se le pudo ver llorando de forma desconsolada, pero este viernes se produjo una situación inédita en él, pues acabó rompiendo una raqueta en Cincinnati.

«Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. ¡Hora de pensar en Nueva York!», dijo Alcaraz disculpándose ante sus seguidores.

Estas palabras le honran como tenista y persona más si cabe. Alcaraz, un deportista constantemente comparado con Rafa Nadal por la similitud en la precocidad de sus éxitos y lógicamente por ser ambos españoles, perdió los nervios y destrozó esa raqueta en Ohio. Por esa acción se ha llevado decenas de críticas y se le ha recordado que el de Manacor nunca ha tenido un gesto de este tipo, pero la realidad es que Carlos nunca ha hecho demasiado a esas comparativas y su personalidad por sí sola ha enamorado a España con sólo 21 años.

Alcaraz es autocrítico tras romper una raqueta

Además, el murciano demostró un gran nivel de autocrítica en su rueda de prensa posterior al encuentro contra Monfils, en el que se despedía de Cincinnati a escasas semanas de disputar el cuarto y último Grand Slam de la temporada, el US Open.» Sinceramente, ha sido muy complicado para mí. Siento que ha sido el peor partido que he jugado en mi carrera. No he podido jugar. Vengo de buenos entrenamientos aquí en este torneo en los días previos, golpeando bien la bola y con buen movimiento en pista», afirmó.

«He sentido que estaba jugando un deporte diferente en la pista central comparado con las otras pistas. La bola iba mucho más rápida que en las otras. He calentado antes del partido y era una sensación completamente distinta. No sé por qué me he sentido de esta manera. No he sido capaz de ser mejor, así que este partido era imposible de ganar, y eso es todo», concluyó.