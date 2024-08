Un esbirro pagado por Pablo Iglesias ataca a Carlos Alcaraz por perder un partido: «Niñato pijo»

Carlos Alcaraz reaparecía en Cincinnati tras su medalla de plata en los Juegos Olímpicos y no lo ha hecho con buen pie. Perdió en segunda ronda frente al veterano pero siempre peligroso Monfils. El tenista francés ha recuperado su gran nivel a pesar de sumar 37 años y ha vuelto a convertirse en un habitual en las últimas rondas de los torneos y supone un riesgo para los mejores jugadores del ránking ATP.

El murciano, tras la derrota, asumió su mal juego y reconoció que había sido «el peor partido de su carrera», unas palabras muy duras que van acordes a la gran autocrítica y autoexigencia que ha demostrado el español desde que consiguió llegar a ser uno de los mejores tenistas del planeta. Sin embargo, también en la pista se le vieron gestos de desesperación e incluso llegó a golpear el suelo de la pista con su raqueta.

Precisamente este momento de frustración deportiva y personal ha sido usado por un periodista afín a la extrema izquierda, trabajador a sueldo de Pablo Iglesias, que se ha desahogado en contra del murciano. «Niñato pijo y soberbio incapaz de tolerar la frustración de no ganar», escribió Raúl Solís mientras acompañaba el texto con un vídeo en el que se ve el momento en el que Alcaraz golpeó en repetidas ocasiones la raqueta contra el suelo.

A la vista está que a la extrema izquierda le vale perder y se siente cómoda en la derrota, sin que le suponga frustración alguna. Sólo así se entiende que no sea capaz de comprender el enfado si no estás dando lo mejor de ti o si las cosas no marchan como las tenías planeadas. Pero en el tenis no se puede pactar con nadie, si pierdes, estás fuera, por lo que conviene encontrar soluciones en la pista mientras la situación sea reversible.

Niñato pijo y soberbio incapaz de tolerar la frustración de no ganar. pic.twitter.com/WibXY8HFvK — Raúl Solís ✌️🏳️‍🌈 (@RaulSolisUE) August 16, 2024

La izquierda, contra Alcaraz

Cuando el choque finalizó, Alcaraz se acercó a la red a saludar y felicitar a la leyenda del tenis Gael Monfils, de la forma más deportiva, como debe ser, sin que eso suponga que se conforme con perder o que esté satisfecho con su actuación. Pero ese gesto prefirió obviarlo el periodista de izquierdas, que sólo buscaba -interesadamente- demonizar a Alcaraz seguramente porque el murciano se siente orgulloso de ser español y de representar a España con todo su compromiso, como acaba de demostrar en los Juegos Olímpicos de París.

Alcaraz tuvo una buena puesta en escena en el primer set, que consiguió ganar con algún apuro, pero se mostró solvente al saque y aprovechó una de las pocas opciones que Monfils le dio de conseguir la rotura. Durante la segunda manga, el francés elevó el nivel y el set se fue al tie break, donde el galo consiguió un mini break muy pronto. Sin embargo, la lluvia hizo su aparición y el encuentro tuvo que posponerse.

En la reanudación, Monfils consiguió hacer buena su ventaja en el desempate y llevó el partido al último y definitivo set, donde estuvo más concentrado y acertado que el murciano. Un break al inicio de la manga sirvió para que el veterano tenista, apoyado en un gran saque, se hiciera con la victoria y pasase de ronda.