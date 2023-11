Carlos Alcaraz empieza con derrota su andadura en las ATP Finals 2023. El tenista español no pudo con un impresionante Alexander Zverev (7-6, 3-6, 4-6), quien se vengó de las dos derrotas previas en 2023 ante Carlitos, aprovechando el bajo momento de forma de la joya de El Palmar. Alcaraz se impuso en un primer set igualadísimo, pero no estuvo bien en el inicio del segundo ni en un tercer parcial que sirvió para confirmar el primer paso de Zverev hacia las semifinales en Turín, y la zancada en falso de Carlos Alcaraz, que aún tiene solución.

Alcaraz jugó a rachas, con una versión superior en los finales de set que la mostrada en los inicios, pero el nivel de Zverev sobre una pista muy rápida como la que vemos en Turín, impidió cualquier intento de remontada del español en el segundo y el tercero, después del triunfo parcial de Carlos en el primer parcial. Era un choque de detalles, decidido en dos horas y media en las que el elemento diferencial fue el servicio de Zverev, magistral tanto en el continuo como en los momentos decisivos, y que le permitió desequilibrar la balanza de su lado.

Las sensaciones por parte de Carlos Alcaraz son agridulces, ya que pese a la derrota, por el formato especial de las ATP Finals, aún no está eliminado del torneo. Eso sí, necesitará ganar los dos partidos restantes del Grupo Rojo ante Rublev y Medvedev, y ahí llegan las noticias más positivas, ya que con el nivel mostrado en el tramo final de encuentro, Alcaraz recordó al de tiempos mejores y se aseguró contar con opciones para el miércoles y el viernes.

La derrota de Carlos Alcaraz se dio tras una remontada de Zverev, ya que el primer set del encuentro fue a parar al bolsillo del tenista español. No fue un parcial brillante, con ambos tenistas sumando más fallos de la cuenta y aprovechando los del rival, hasta que el tie-break decantó la balanza. Ahí, con toda la carne en el asador, fue Alcaraz el que mostró su versión más determinante, con derechas, dejadas y puntos en la red, neutralizando el servicio de un Zverev que tendría que ponerse el mono de trabajo para optar a la remontada.

El segundo set, sin embargo, comenzó con la inercia contraria a lo que se podía prever, y Alcaraz cedería su servicio a las primeras de cambio para que Zverev lo colocara como uno de los dos pilares de su triunfo parcial. El segundo, si cabe más importante, fue el servicio, un golpe exquisito en pistas rápidas indoor y que funcionó a su máximo nivel durante casi toda la jornada. 16 aces por tan sólo dos dobles faltas y un porcentaje altísimo, del 77%, impedían que Carlos Alcaraz tuviera una sola opción de remontar.

El 6-3 favorable a Sascha nos mandaba al set decisivo y ahí, la paridad se volvió a quebrar del lado del alemán. Fue en un nuevo juego irregular de Alcaraz, que no encontraba las sensaciones con su derecha, lo que igualaba los intercambios de fondo. Con el punto fuerte del español neutralizado, era el servicio de Zverev el que marcaba la diferencia.

