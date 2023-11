Alcaraz, en contra de la pista de las ATP Finals: «Es la más rápida del año»

Carlos Alcaraz empieza su andadura en las ATP Finals con una dura derrota ante Alexander Zverev, quien hizo valer su enorme poderío al servicio y la puntualidad a la hora de aprovechar dos despistes de Alcaraz, para remontar y llevarse el gato al agua en el primer partido del Grupo Rojo. El tenista español compareció en sala de prensa tras el encuentro y asumió su derrota sin excusas, aunque quiso alzar la voz en lo que respecta a la elección de las pelotas y, sobre todo, a la pista rapidísima en la que se juega en Turín.

Alcaraz vio el partido como fue, igualado, pero con un Zverev que marcó la diferencia con el servicio, con el que logró 16 aces y un porcentaje de primeros superior al 75%. «No pude aprovechar las oportunidades que tuve. Este chico tiene uno de los mejores saques de la gira. Tuve algunos puntos de quiebre que no pude aprovechar, y pienso que esa fue la clave», comentó un analítico Carlos, ante los medios de comunicación.

Una de las claves de la efectividad de Zverev al saque, hasta parecer inalcanzable por momentos, fue la pista, muy rápida, que se han encontrado los tenistas en las ATP Finals, algo que quiso comentar Alcaraz. «Esta superficie es la más rápida del año, eso es seguro. No sé por qué pusieron este tipo de superficie al final del año, porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura han sido tan lentos. Luego venimos aquí al Masters y ponen esta pista tan, tan rápida. No sé por qué. No voy a decir que deberían hacer el torneo al aire libre o bajo techo. No entiendo la velocidad de la superficie, porque nunca jugamos en una superficie como esta en el año», denunció el número dos del ranking ATP.

Respecto a lo que le pudo faltar para llevarse el partido y en algunos momentos clave de otros encuentros, Alcaraz se refirió al servicio y también a una virtud que Novak Djokovic ha elevado a niveles históricos, la consistencia. «El saque es uno de los aspectos. Pero sobre todo, aunque la pista sea súper rápida, un poco la consistencia. Yo pienso que al final del segundo o principios del tercero ha habido un momento en el que he tirado como tres o cuatro puntos a la primera fuera. Eso no puede ocurrir. Al final cada uno tiene su estilo, eso sí, pero yo me fijo en Novak, por ejemplo, y Novak nunca te regala la primera. Muchos jugadores no te regalan la primera. Es algo que tengo que mejorar, que está en mi mente cada vez que me pasa».

Carlos Alcaraz y la polémica de las pelotas

Alcaraz también se mojó con la polémica de las pelotas, que tanto ruido está haciendo en el circuito ATP y WTA y que se dice, lleva a lesiones constantes de los tenistas. «Deberían hacer algo al respecto, porque es increíble que si jugamos tres o cuatro torneos seguidos, juguemos los cuatro torneos con pelotas diferentes».

«Cada campaña debe jugarse con la misma bola. Por ejemplo, Australia, los torneos en Australia, con la misma; y en Sudamérica, con la misma pelota; América, con la misma pelota. No cambiar en todos los torneos. Creo que si no estoy equivocado, hemos jugado con 20 o 21 pelotas diferentes en un año. Es una locura. Hay muchos jugadores que se lesionaron por eso. Si la ATP quiere tener a los mejores jugadores en cada torneo, debería cambiarlo. Si no, todos se van a lesionar por eso», completó Alcaraz, quien pese a la pista rápida de Turín y su derrota inicial, se mantiene con opciones de ganar las ATP Finals.