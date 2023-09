Alcaraz cambia de estrategia y le pasa la presión del favorito a Djokovic

Es el número uno y el vigente campeón del US Open, pero Carlos Alcaraz, pese a estar ya en octavos de final, no quiere ser considerado como el máximo favorito al título en Nueva York, al menos no con Novak Djokovic aún entre los tenistas vivos en el cuadro final. Alcaraz sabe de la ascendencia de Nole, uno de los mejores de la historia, y no dudó en elogiar su figura después de una remontada histórica por parte del serbio ante Laslo Djere, en tercera ronda.

Alcaraz compareció después de vencer al británico Daniel Evans en cuatro sets, en un duro partido de tercera ronda que, sin embargo, resultó más asequible que el de su gran rival para conquistar el título en el US Open 2023. Novak Djokovic, tras dos batallas asequibles y en las que mostró su mejor cara, se enredo en el duelo fratricida de tercera ronda ante un magnífico Djere, que le ganó los dos primeros sets, obligando al campeón de 23 títulos de Grand Slam a remontar un 2-0 en contra por segunda vez en su carrera en Nueva York.

Preguntado por la victoria al límite de Djokovic, Alcaraz no dudó en deshacerse en elogios ante el tenista serbio, dejando también claro que para él no resultó una sorpresa que pudiera levantarse de semejante adversidad. «Cuando fui a dormir estaba pensando en que Novak iba a remontar, por supuesto. Mostró una vez más por qué es uno de los mejores de la historia. Ya le he visto hacer eso seis o siete veces, es algo loco», comentaba Carlitos sobre el jugador con el que ha vivido sus principales duelos en 2023.

«Seguir haciendo con 36 años las mismas cosas que hacía con 20 es increíble. Tenemos que darle el crédito por eso. Es algo que admiro», completaba el tenista español, favorito para plantarse en la final del US Open 2023 por una parte alta del cuadro en la que los rivales se presumen mucho más duros que los que se vislumbran para Novak Djokovic.

Alcaraz, Djokovic y el camino a la final

Con Ruud, Rune y Tsitsipas ya eliminados, Alcaraz ya había hablado de su camino en el US Open y de lo asequible que se le había quedado a Djokovic en comparación con él. «Puede ser que por el tema del ranking a Djokovic se le haya despejado el cuadro. Pero, como bien han mostrado, todos los jugadores pueden hacer grandes resultados así que Djokovic no tiene que bajar la guardia si quiere llegar a la final y, por supuesto, yo tampoco», analizaba Carlos sobre la teórica disparidad de nivel entre sus enfrentamientos potenciales y a los que se medirá Novak Djokovic.

Lo que no cambia es el favoritismo de ambos para llegar a la final, aunque Alcaraz, que se medirá a Arnaldi en octavos de final, podría encontrarse a Sinner –o Zverev– en cuartos y en semifinales a Medvedev –o Rublev–. El reto de verse las caras con Djokovic en la final motiva a Carlitos, que no se esconde. «Tanto para los fans del tenis como para mí también, ojalá jugar aquí una final contra él», adelantó, sobre un encuentro potencial que cada día que pasa en el US Open 2023, está más cerca.