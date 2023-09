Alcaraz – Arnaldi: a qué hora es y dónde ver por televisión y online el partido de US Open 2023

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los octavos de final del US Open 2023 y está un pasito más cerca de alcanzar esa final tan ansiada en la que todos los amantes de este deporte esperan que sea ante Novak Djokovic. Para ello el murciano deberá centrarse primero en superar al italiano Matteo Arnaldi, que es su rival en esta fase del último Grand Slam del año.

Carlos Alcaraz se enfrentará a Matteo Arnaldi en los octavos de final del US Open 2023 después de haberse impuesto en cuatro sets al británico Daniel Evans. El murciano sudó para imponerse al de Birmingham, pero tras un partidazo por parte de ambos tenistas, el vigente campeón del Grand Slam que se está celebrando en Nueva York se llevó el triunfo por 6-2, 6-3, 4-6 y 6-3.

Si Carlitos se impuso a Daniel Evans en tercera ronda, en la segunda el murciano pasó por encima de Lloyd Harris. Alcaraz necesitó sólo tres sets (6-3, 6-1 y 7-6) para imponerse al sudamericano dos días después de ganar en su debut ante Dominik Koepfer, choque en el que el alemán tuvo que abandonar por lesión el encuentro en el segundo set.

En su camino hasta los octavos de final del US Open 2023 Matteo Arnaldi no lo ha tenido nada fácil. En primera ronda eliminó a Jason Kubler y posteriormente se cargó a Arthur Fils. En dieciseisavos dio la sorpresa al eliminar en tres set a Cameron Norrie, por lo que es un claro aviso para un Carlos Alcaraz que no puede dejarse sorprender si quiere seguir defendiendo el trono del US Open en Flushing Meadows.

A qué hora juega Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se enfrentará a Matteo Arnaldi en el partido que corresponde a los octavos de final del US Open 2023. La pista central, la Arthur Ashe, volverá a acoger un partido del joven tenista murciano y el público será testigo de su ambición en esta defensa que está haciendo del último Grand Slam del año. La gran final esperada es contra Novak Djokovic, pero el de El Palmar tendrá que centrarse antes que nada en eliminar al italiano en este partidazo que está programado para el lunes 4 de septiembre, aunque la organización todavía no ha comunicado la hora de inicio.

Cómo ver por TV el Alcaraz – Arnaldi

El Carlos Alcaraz – Matteo Arnaldi de octavos de final del US Open 2023 se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, que es el medio de comunicación que adquirió los derechos del último Grand Slam del año en España. El encuentro se podrá seguir en los canales de Vamos o Movistar Deportes, pero también se puede disfrutar del choque en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Además, en OKDIARIO te ofreceremos la mejor información acerca de todo lo que ocurra en este partidazo.