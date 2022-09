Carlos Alcaraz cae en su estreno como número 1 ante Felix Auger-Aliassime. El murciano no pudo debutar en esta Copa Davis con victoria, aplazando el pase de España a las finales para el partido de dobles. En un partido más que complicado, fue incapaz de romper el sólido servicio del canadiense. Se llevó el primer parcial en el tie-break, pero acabó cediendo dos juegos al saque de forma consecutiva en un momento trascendental del partido y siendo incapaz de reponerse, para acabar cayendo por 6(3)-7, 6-4 y 6-2.

Tanto Aliassime como Alcaraz se mostraron más que seguros al servicio, en la pista rápida de La Fonteta. No cedieron ni un sólo juego hasta el tramo final del segundo set, donde el canadiense consiguió romper para llevarse la segunda manga y llevar el encuentro al set final. En el primer set, el murciano consiguió levantar un 3-1 en el tie-break para llevarse el parcial.

Fue entonces cuando el partido se desequilibró. Aliassime aprovechó el tirón e hizo break de nuevo. Tuvo su oportunidad el español con hasta cinco puntos de rotura con el 2-1 en el marcador, pero no consiguió dar un golpe definitivo. La impotencia de no poder al resto, le llevó a volver a ceder en el siguiente juego, poniendo ya imposible la victoria.

Era el segundo encuentro de la jornada en el cruce ante Canadá, después de la remontada de Bautista sobre Pospisil, por lo que Alcaraz tenía la oportunidad de dar el triunfo definitivo a España en caso de ganar y, de paso, asegurar la presencia de la selección en las finales de noviembre.

Sin embargo, en su debut tras su victoria en el US Open no pudo superar a un gran Aliassime. Parecía que tras llevarse el primer set podía certificar la victoria, pero el canadiense no se vino abajo en ningún momento y aprovechó el peor momento del español para asegurarse el triunfo. Con el empate a uno, España se la jugará ahora en dobles y, en caso de perder, aún quedaría una oportunidad para asegurar el billete a octavos ante Corea.