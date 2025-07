Aitana Bonmatí vuelve a disfrutar

La Selección sonríe tras eliminar a Suiza en cuartos de final y meterse en semifinales de la Eurocopa 2025. Las de Montse Tomé sufrieron para tumbar el muro que plantaron las helvéticas atrás, pero lo consiguieron gracias a un taconazo de Aitana Bonmatí, rematado después por Athenea. La Balón de Oro buscaba disfrutar, por fin, en este campeonato, en el que no había tenido la oportunidad de sobresalir. Y vaya si lo hizo. Asistencia, clave para la consecución de la clasificación a semis y MVP del partido.

«Quería disfrutar y volver a sentirme futbolista», señalaba tras el partido. Aseguraba que había estado «al 100% físicamente», después de que hace tres semanas diera el susto al diagnosticársele una meningitis vírica. «Me ha pasado un bache en el camino, pero estoy orgullosa de que he sabido revertir la situación. Creo que estos momentos están para superarlos. He trabajado mentalmente y físicamente. Al final, el trabajo tiene su recompensa», afirmaba.

Su felicidad era más que evidente en la sala de prensa del Stadion Wankdorf de Berna, donde España acababa de ganar a Suiza para meterse en semifinales de la Eurocopa. No era para menos. Un día antes, hablaba de las ganas que tenía de sacar su mejor nivel y de poderle ofrecer al equipo nacional su máximo rendimiento. Dicho y hecho.

Aitana volvió a mostrarse como la futbolista determinante que es. No es la ganadora de los dos últimos Balones de Oro por casualidad. En la capital suiza volvió a sacar esa chispa que la convierte en una jugadora clave tanto en su club como en esta selección, para conseguir tumbar el muro de las locales, que aguantaron más de una hora y llegaron a poner en duda la capacidad de las españolas para marcar, en un día en el que no salía nada.

Aitana Bonmatí rompió a la defensa suiza

Hasta que apareció su magia. Aitana paró un balón de espaldas a portería, en la frontal del área grande, que le había llegado de Patri Guijarro. Levantó levemente la cabeza y vio entrando a Athenea como un toro en una plaza. Le puso el balón de tacón, dejando a toda la defensa sin capacidad de reacción, permitiendo el gol que rompía el partido y con el que España daba un paso de gigante hacia las semifinales.

Después, la jugadora del Barcelona se mostraba feliz por lo conseguido. Como señaló, el equipo está «haciendo historia», algo que valoran muy positivamente y que piden que se tenga en cuenta, aunque el resultado sea de 2-0. En ese aspecto, se quejaba la catalana de que se las exija siempre ganar 6-0. «Es como ‘¿qué ha pasado?’», decía en la rueda de prensa posterior al partido.

Lo importante, como dijo, es que la Selección se mantiene en la pelea por otro título importante. Algo a lo que esta generación de futbolistas nos ha acostumbrado gracias a su ambición, calidad y, también, a su humildad. También por culpa de una Aitana Bonmatí que, con simples detalles como el que tuvo en el gol de Athenea, es diferencial y pone a España en la pelea por todo sólo con su presencia sobre el césped.